Kate Middleton: “ho dovuto fare una scelta senza Williiam”, l’amara verità

Kate Middleton, “ho dovuto fare una scelta senza Williiam”, quello che è trapelato in queste ore ha lasciato tutti senza parole: l’amara verità

Non abbiamo dubbi sul fatto che Kate Middleton stia vivendo uno dei periodi più delicati di tutta la sua vita. Proprio un po’ di giorni fa la principessa ha dichiarato che le è stato diagnosticato il cancro e che per questo sta affrontando un momento davvero tanto delicato. “A gennaio ho subito un importante intervento chirurgico addominale a Londra e all’epoca si pensava che la mia condizione non fosse legata al cancro. L’intervento ha avuto successo. Tuttavia, gli esami effettuati dopo l’operazione hanno stabilito che c’era un cancro” sono state queste le parole che Kate ha espresso in un video che ha fatto il giro del mondo.

Commovente la sua preoccupazione per i figli, infatti ha anche atteso che i bambini iniziassero le vacanze scolastiche prima di sganciare una bomba di tale portata: “Soprattutto, ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene“. E poi ha continuato: “Come ho detto loro, sto bene e divento più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire, nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito“.

Kate Middleton, cosa sta succedendo a palazzo? La decisione che ha spiazzato tutti

Ovviamente tutto il mondo ha saputo del suo cancro solo con questo video, ma altre persone lo sapevano decisamente da più tempo. E non parliamo solo di William, che è sempre stato accanto a sua moglie. Pare che tra questa cerchia strettissima di persone che erano già a conoscenza del tumore ci fossero sua sorella Pippa e suo fratello James, ovviamente oltre ai suoi genitori Carole e Michael Middleton che si stanno occupando dei bambini quando l’atmosfera a casa è troppo pesante. Ad esempio si vocifera che almeno un paio tra le amiche più strette della nostra Kate erano già a conoscenza di quello che le stava succedendo.

Insomma, in questo periodo più che mai, Kate ha vicino tutte le persone che le vogliono bene e che farebbero di tutto per riuscire a distrarla e farle superare questo dolore. Come lei stessa ha dichiarato, non è stato facile per lei scoprire una cosa di questo genere e superare lo shock di una notizia di questa portata. I sudditi sono davvero molto preoccupati, ma non possono fare altro che augurarsi che Kate guarisca al più presto. In ogni caso quello che ha fatto rimarrà davvero nella storia della monarchia britannica: non era mai accaduto che, una donna che un giorno sarà regina, facesse un annuncio del genere.

Kate Middleton: perché ha escluso William dal video del suo annuncio

Nel video Kate ha spiegato che i dottori che la stanno seguendo le hanno consigliato di sottoporsi a chemioterapia preventiva. A questo punto non è difficile ipotizzare che la principessa dovrà sottoporsi ad un’altra operazione. In ogni caso, il suo messaggio ha trasmesso davvero tanto coraggio alle persone, infatti sono aumentate le ricerche sul web sulla diagnosi precoce del cancro. In molti si sono chiesti però perché Kate abbia deciso di fare un annuncio così importante da sola, senza il sostegno di suo marito vicino. Dal palazzo è arrivata in merito la risposta che tutti volevano: “Era un messaggio sulle sue condizioni di salute. Riguardava solo lei ed era lei che lo voleva fare”.

Una persona molto vicino alla famiglia reale ha dichiarato: “William è estremamente orgoglioso di sua moglie per il coraggio e la forza che ha dimostrato non solo questa settimana ma dopo l’intervento chirurgico di gennaio”. E poi ha aggiunto, spiegando in che modo Kate ha scelto di affrontare tutto ciò per il suo bene e per quello della sua famiglia: “Ora più che mai, è concentrato nel garantire che sua moglie abbia la privacy di cui ha bisogno per riprendersi completamente e che i suoi figli siano protetti dal comprensibile interesse per le notizie che sono state condivise“.