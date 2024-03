Fabrizio Corona compie 50 anni: chi c’era alla festa di compleanno

Fabrizio Corona compie 50 anni e per l’occasione ha optato per un party davvero esclusivo: chi c’era alla festa di compleanno

Fabrizio Corona sta vivendo un momento davvero molto particolare della sua vita, ma pensandoci, quando mai la sua esistenza è stata tranquilla? Negli anni abbiamo imparato a conoscerlo e abbiamo soprattutto seguito le vicende della sua carriera ma anche della sua vita in generale, e lo abbiamo visto molto spesso destreggiarsi tra problemi e tanto altro. Assurdo pensare che in questi giorni abbia compiuto solo 50 anni, dal momento in cui ha vissuto una vita così piena di eventi che lo hanno segnato.

Proprio per questa ragione, arrivato ad un traguardo così tanto importante, ha deciso di festeggiare nonostante le cose in questo momento non stiano proprio nel migliore dei modi. Infatti, proprio di recente, si è raccontato in una intervista che ha rilasciato per questa occasione così importante. Ha avuto modo così di tirare le somme e di ricordare quello che ha vissuto fino ad oggi.

Fabrizio Corona ha compiuto 50 anni: chi ha deciso di invitare al suo party

“I dolori più grandi? La morte di mio padre Vittorio e la salute di mio figlio Carlos Maria – ha raccontato infatti Fabrizio Corona in una intervista che ha deciso di rilasciare al noto settimanale Chi di Alfonso Signorini, dove Fabrizio ha deciso di tirare un po’ le somme, di ricordare quello che gli è successo e quello che ancora gli sta succedendo con il figlio – l’ultima volta che ho pianto è stata quando ho perso la battaglia che avevo combattuto per aiutare mio figlio a stare bene, era il 2020. Ero convinto di avercela fatta, era quasi guarito e, invece, ha avuto un crollo totale e per me è stato durissimo. Uno come me, che pensa di ottenere sempre quello che vuole, ha dovuto prendere atto della sconfitta“.

Per l’occasione, Fabrizio ha deciso comunque di festeggiare, nonostante il pensiero di suo figlio lontano da casa. Non ha voluto fare una festa in grande, sono passati quei momenti, ha deciso infatti soltanto di festeggiare con le persone che hanno riempito la sua vita e che sono state più importanti per lui, infatti non ha risparmiato le sue ex fidanzate. “Oggi, a distanza di tantissimi anni, dopo lunghe tragedie, ci siamo avvicinati per cercare di aiutare Carlos. I periodi delle scenate, delle guerre televisive, sono finiti. Siamo uniti e ci vogliamo bene. Le ho sempre voluto bene” ha infatti raccontato proprio in questa intervista in merito alla sua ex Nina Moric, con cui come sappiamo ha vissuto dei momenti davvero molto intensi.

Per tanto tempo i due sono stati uno contro l’altro e sono consapevoli del fatto che, i loro litigi continui, abbia influito sulla salute del loro bambino. Ora che sono lontani, Nina e Fabrizio hanno intenzione di vivere un po’ di serenità così che, quando Carlos tornerà a casa, avranno la possibilità di farlo vivere in un’atmosfera decisamente più serena. Insomma, Fabrizio stavolta sembra essere davvero tornato e il modo in cui ha vissuto in questi ultimissimi anni, forse sono la prova di cui tutti avevano bisogno.