Scompare all’improvviso la moglie di Raiz, Daniela Shuali: il frontman di Almamegretta e volto di Don Salvatore Ricci in Mare Fuori trascorre una Pasqua in lutto.

Daniela Shualy lascia Raiz improvvisamente nella giornata di Pasqua: a dare l’annuncio è stato il gruppo musicale Almamegertta, della quale Raiz è frontman. La band ha espresso la sua vicinanza al leader in un post Facebook: “sconvolti e smarriti siamo vicini a Raiz per la scomparsa della sua dolce moglie Daniela. Ci mancherai”.

La notizia del decesso è arrivata proprio oggi, 31 marzo 2024. La donna era di origine ebraica-ungherese e alternava il suo soggiorno in Italia con periodi nella casa a Tel Aviv, in Israele, ereditata dalla famiglia. Raiz si muoveva spesso accanto a lei. A dirle addio in questa giornata c’è anche la figlia di sei anni, Lea, avuta con Raiz, all’anagrafe Gennaro della Volpe.

Raiz: Pasqua in lutto per l’attore di Mare Fuori

Il cantante del gruppo Almamegretta è di recente legato al volto del personaggio di Don Salvatore Ricci in Mare Fuori, serie tv nella quale ha collaborato anche per la scrittura della sigla. Oltre ad aver ricoperto il ruolo di boss camorrista e padre di Ciro e Rosa Ricci, celebri protagonisti, ha prestato la sua voce per diverse canzoni che accompagnano le vicende narrate.

Negli ultimi giorni, Raiz aveva pubblicato un post su Instagram ritraente i due innamorati Rosa e Carmine, in una scena presa dalla serie. Aveva messo nella didascalia dell’immagine una frase tratta da uno dei brani in napoletano presi dalla quarta stagione di Mare Fuori, per poi concludere con una dedica speciale a sua moglie: “Quanno ‘o veco, nun ‘o credo, nun me pare overo ca ‘a cchiù bella d’’e Quartieri fa ammore cu’ mme. Stasera su #rai2 h 21.00 finale di stagione per #marefuori4. La mia dedica personale va a @danielashualy, madre della mia rosa Lea e amore di una vita“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gennaro Della Volpe (@realraiz)

Al momento, le cause della morte della donna restano sconosciute. Restiamo in attesa di ricevere maggiori informazioni a riguardo e, nell’attesa, ci stringiamo intorno a Raiz e a sua figlia per un abbraccio di conforto in queste giornate difficili.