Fedez, il rapper ha comprato una Ferrari: “È la prima in Italia”: quanto costa

Fedez accoglie in famiglia una favolosa Ferrari: un pezzo unico che ha un costo da capogiro. Al suo fianco il papà Franco

Fedez, dopo la rottura con la moglie, Chiara Ferragni, riparte da sé. Il rapper, che due anni fa ha subito un importante intervento per via di un tumore, ha lasciato definitivamente l’appartamento di City Life dove si era trasferito a novembre con la sua famiglia. Mentre Chiara è a Dubai con la sua famiglia ed i piccoli per le vacanze Pasquali, Federico ha preso tutte le sue cose e si è trasferito in una nuova casa.

Ma questa non è la sola novità degli ultimi giorni. Come lui stesso ci sta mostrando nelle Instagram Story, si sa dedicando molto all’allenamento, alla musica e agli amici. E ieri ha accolto una new entry: una nuova macchina. Non si tratta di una vettura qualsiasi ma di un vero pezzo da novanta, una Ferrari.

Fedez e la nuova Ferrari: modello e costo

È una Ferrari Roma il nuovissimo acquisto fatto da Fedez e mostrato a tutti, fieramente, sui social. Al suo fianco papà Franco Lucia che, come il rapper ha detto, lo ha consigliato e aiutato con l’acquisto. “La prima in consegnata in Italia e con il tettuccio in tela” ha svelato sottolineando che una versione del genere non si vedeva da oltre 60 anni. “Che eleganza, possiamo dirlo? – ha aggiunto – L’ha configurata il papà per me” ha ammesso il cantante.

Fedez è molto soddisfatto ma ancora di più lo è suo papà per il nuovo gioiellino di casa. Una chicca del figlio ma che, come Fedez ha detto: “guiderà lui più di me” ed infatti è proprio Franco a metterla in moto e provarla per primo nel piazzale antistante. Il costo? Il prezzo base di listino è 240mila euro ma trattandosi di un modello molto particolare e fatto quasi su misura, non è scontato che la cifra che il rapper abbia sborsato sia anche superiore.

La nuova vita di Fedez

Insomma, è evidente che Fedez stia ricostruendo la sua nuova vita da papà separato, dedicandosi oltre che ai suoi figli, a tutto quello che forse aveva un po’ accantonato dal momento in cui aveva messo su famiglia. Prima la nuova casa, secondo le indiscrezioni 400 metri quadri, un attico con grandi vetrate ed un grande specchio in bagno a prova di selfie, come lo stesso ha ironizzato. Poi la Ferrari, il ritorno all’allenamento intenso, quello che manca, per il momento, è solo nuova musica.