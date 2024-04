Belen Rodriguez, la prova dell’abito per il matrimonio della sorella Cecilia

Belen Rodriguez torna sui social per un motivo davvero importante: la prova dell’abito per il matrimonio della sorella Cecilia

Circa dieci anni fa, Belen Rodriguez era impegnatissima nei preparativi del matrimonio che aveva tanto atteso, con il famoso ballerino Stefano De Martino. Un momento che aveva sognato tanto quando il loro cammino si era incrociato e avevano capito, mettendosi contro tutti, che volevano stare insieme per sempre. Purtroppo però le cose no sono andate come tanto avevano sperato, infatti nonostante l’arrivo del loro primogenito Santiago che per un periodo li ha fatti sentire più uniti e innamorati che mai, poi sono arrivati i primi momenti di crisi che hanno spinto i due a prendere la decisione di lasciarsi. Rottura che è avvenuta più volte fino allo scorso anno, quando hanno definitivamente deciso di intraprendere due strade diverse, nonostante ci avessero riprovato più e più volte.

Ora però è il turno di Cecilia Rodriguez: con la speranza che il suo matrimonio sia più fortunato di quello di sua sorella, ora è impegnata nei preparativi dopo la proposta arrivata qualche anno fa, nel periodo dell’Isola dei Famosi.

Bele Rodriguez e i preparativi per il matrimonio tanto atteso: la prova dell’abito commuove tutti

Anche la vita di Cecilia, nel tempo, ha preso una traiettoria del tutto inattesa. Infatti fino al 2017 Cecilia era fidanzata con Francesco Monte, i due stavano insieme da quattro anni e facevano le cose decisamente sul serio. Poi quell’anno lei ha deciso di entrare nella casa del Grande Fratello Vip e le cose sono completamente cambiate. Il suo cammino si incrociò con quello del noto ciclista Ignazio Boschetto, che fino a quel momento, nella casa si era distinto come rubacuori. Aveva raccontato le sue avventure con le donne e mai avrebbe immaginato che, proprio in quella casa, avrebbe trovato invece la donna con cui avrebbe iniziato a desiderare di trascorrere tutta la vita.

A distanza di anni da quel momento, Cecilia e Ignazio hanno affrontato vari momenti di crisi e sono più sicuri che mai del sentimento che li unisce. Proprio per questa ragione, il loro matrimonio sembra destinato a durare davvero. E ora che fervono i preparativi, Belen la sta affiancando in questo momento così stressante della vita e insieme stanno anche scegliendo l’abito che indosserà lei, che avrà il ruolo importante di damigella in quel giorno così importante. Le due hanno optato per lo showroom di Atelier Emé, il brand che firmerà anche il vestito da sposa che indosserà Cecilia per il giorno più importante della sua vita.

I preparativi di questo giorno così magico stanno procedendo a gonfie vele, dal momento che manca veramente poco. Cecilia infatti prometterà amore eterno a Ignazio Moser il prossimo 30 giugno. La wedding planner Isabella Fiore, che hanno scelto per questa occasione così importante, sta seguendo da vicino tutto per il matrimonio dell’anno. I due sposi hanno scelto di coronare il loro sogno d’amore in Maremma, in Toscana, a pochi chilometri da Firenze. Insomma, tutti non vedono l’ora che arrivi il grande giorno, ma il tempo sta passando piuttosto velocemente e in men che non si dica quel momento arriverà.