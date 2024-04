Crolla il solaio di un rudere abbandonato: morti due ragazzi di 14 e 15 anni

Due ragazzi di 14 e 15 anni sono morti nel pomeriggio di ieri a Nuoro in seguito al crollo di uno stabile abbandonato: aperta un’inchiesta.

Un vero e proprio dramma che ha sconvolto l’intera comunità quello consumatosi nel giorno di Pasquetta a Nuoro, dove due ragazzi di 14 e 15 anni hanno perso la vita mentre giocavano all’interno di una casa abbandonata.

Il solaio dello stabile è improvvisamente crollato travolgendo i due adolescenti. Un amico, che si trovava con le due vittime, si è salvato ed ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno estratto dalle macerie i due ragazzini, ma era ormai troppo tardi: i sanitari hanno potuto solo dichiararne la morte. Sul caso sono state già avviate le indagini per determinare nel dettaglio la dinamica dei fatti.

Nuoro, crolla un rudere abbandonato: due ragazzi di 14 e 15 anni perdono la vita

Si chiamavano Patrick e Ethan, i due ragazzi di 14 e 15 anni che nel pomeriggio di ieri, lunedì 1 aprile, hanno perso la vita a Nuoro, in zona Badu ‘e Carros.

I due adolescenti, insieme ad un altro amico, stavano trascorrendo il pomeriggio giocando in uno stabile diroccato, sito in via Dessanay. Improvvisamente, come riporta la redazione de Il Corriere della Sera, il solaio della casa è crollato e i due ragazzini sono stati travolti dalle macerie. L’altro adolescente ha subito dato l’allarme chiamando un’amica che ha poi contattato il numero unico per le emergenze.

In via Dessanay sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I pompieri hanno iniziato subito a scavare tra le macerie riuscendo ad estrarre i due ragazzi rimasti schiacciati affidandoli ai sanitari. I medici, purtroppo, non hanno potuto fare altro che dichiararne la morte.

Sul posto anche i carabinieri di Nuoro che hanno condotto gli accertamenti. La Procura della Repubblica del capoluogo di provincia sardo ha aperto un’inchiesta per determinare la dinamica della tragedia e risalire ad eventuali responsabilità. Da chiarire anche dove si trovavano le due vittime al momento del crollo, in tal senso potrebbe risultare determinante la testimonianza dell’amico che verrà sentito nelle prossime ore.

L’autorità giudiziaria ha già disposto l’esame autoptico sulle salme, trasferite presso l’ospedale San Francesco di Nuoro, mentre lo stabile che, secondo i primi riscontri, sorge su un terreno appartenente a diversi eredi, è stato posto sotto sequestro per i successivi accertamenti.

Comunità sconvolta

La tragedia ha letteralmente scosso l’intera comunità locale, strettasi alle famiglie di Patrick e Ethan. Cordoglio anche da parte del primo cittadino di Nuoro, Andrea Soddu che, attraverso un post su Facebook, ha espresso la propria vicinanza ai familiari delle due vittime.