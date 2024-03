Michelle Hunziker, addio inaspettato ad Alessandro Carollo: il motivo della rottura

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati? A pochi mesi dall’ufficializzazione, la coppia sembra essere già scoppiata, il perché

Gli amori al tempo del web e di una società che punta sempre più all’apparire che all’essere, esplodono improvvisamente e si ecclissano allo stesso modo, veloci così come sono nati. Sono diverse le coppie del mondo dello spettacolo che seguono questa scia. Ne sa qualcosa Belen Rodriguez che dal punto di vista amoroso non trova pace ma, a quanto pare, anche Michelle Hunziker.

Nelle ultime ore non si parla d’altro che dell’addio inaspettato ad Alessandro Carollo. I due sembravano molto affiatati e invece c’è chi assicura che tra di loro è già tutto finito. Ma perché? Approfondiamo la questione.

Michelle Hunziker e gli indizi sull’addio a Carollo

È il settimanale Chi a lanciare lo scoop sostenendo che Michelle Hunziker avrebbe già detto addio ad Alessandro Carollo. Nel periodo natalizio i due che non si potevano più nascondere avevano ufficializzato la relazione e si definivano più innamorati che mai. A poco più di tre mesi l’idillio sembra già essere terminato.

Erano già alcune settimane che si vociferava che le cose tra i due non andassero bene e ora il settimanale di Alfonso Signorini entra nei dettagli. Secondo le “indagini” fatte, i due hanno preso strade separate. Non erano insieme alla Maldive dove la showgirl svizzera è stata avvistata solo con le figlie e la manager e domenica scorsa, in un noto agriturismo fuori Milano, ancora un’uscita di sole donne in una giornata di relax.

Di Carollo nessuna traccia insomma. Ad avvalorare la tesi, poi, ci ha pensato la stessa Michelle che in una recente intervista per il lancio della nuova edizione di “Michelle Impossible & friends” alle domande su Carollo ha preferito glissare, dicendo che voleva tenere alcuni particolari per sé quando mesi prima, invece, ne aveva parlato apertamente.

I motivi della rottura

Secondo alcune fonti vicine alla coppia, i due si sarebbero detti addio per via della lontananza che ha raffreddato gli animi ed il rapporto. Lui vive e lavora stabilmente a Roma, lei a Milano e questo ha influito negativamente sul proseguo della relazione. Pare, inoltre, che Michelle abbia voluto dare priorità alla sua famiglia, stando maggiormente vicino alle sue figlie e al nipotino Cesare, figlio di Aurora, mettendo in secondo piano la relazione amorosa.