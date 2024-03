Chiara Nasti, le foto in vacanza col pancione: fisico mozzafiato

In vacanza Chiara Nasti si rilassa e mostra ai fan il pancione, con un corpo pazzesco manda il web totalmente in delirio.

Con la sua splendida bellezza e la sua sensualità da vendere non passa mai inosservata, la nota influencer infatti riesce sempre a catturare in modo piacevole l’attenzione di tutti coloro che la seguono e la amano. Sui social è diventata famosa qualche anno fa, dove si è fatta conoscere e apprezzare sempre di più dai suoi tantissimi fan.

A farle ottenere moltissima visibilità fu anche la sua breve partecipazione all’Isola dei famosi. Il suo percorso non durò a lungo perché sentiva troppo la mancanza della sua famiglia e dell’allora fidanzato, decise infatti di abbandonare il reality, sui social però il suo seguito aumentò ancora di più. Chiara Nasti conta oggi 2milioni di follower sul suo profilo Instagram, questi non perdono occasione per farle notare quanto sia favolosa e super sensuale.

In vacanza Chiara Nasti mostra il pancione, il suo corpo è pazzesco

In questi anni la splendida influencer napoletana ha fatto spesso parlare di sé, soprattutto per via della sua sfera personale. Dopo un breve flirt con Zaniolo si è legata sentimentalmente ad un altro calciatore, Mattia Zaccagni, la loro storia d’amore procede a gonfie vele. Da quando è scoppiato l’amore tra loro non si sono più separati e la relazione è diventata subito molto solida.

A novembre del 2022 sono diventati genitori per la prima volta e tra pochi mesi proveranno di nuovo questa gioia immensa, lei infatti è in dolce attesa. Da qualche mese hanno annunciato la gravidanza e sono apparsi entrambi al settimo cielo, questa volta il fiocco è rosa. Il piccolo Thiago avrà presto una sorellina e tutta la famiglia non vede l’ora di conoscerla.

Intanto Chiara Nasti si sta concedendo qualche giorno di vacanza e relax in attesa di diventare mamma per la seconda volta, sui social ha fatto sapere ai suoi seguaci di essersi recata a Sharm El Sheikh. Il marito è rimasto a Roma per via degli impegni con la Lazio, la squadra in cui gioca, lei è partita insieme al figlio e ai suoi genitori. Sui social ha postato alcuni scatti che mettono in risalto il suo fisico mozzafiato, i suoi tantissimi fan non appena l’hanno vista sono impazziti.

Pancione in bella mostra e curve da urlo, Chiara Nasti in vacanza è uno schianto

L’incantevole influencer è da poco entrata al sesto mese di gravidanza, sui social mostra un pancione molto pronunciato ed è bella da togliere il fiato. Anche con le forme arrotondate per via della dolce attesa le sue curve sono favolose. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcuni scatti che la ritraggono in bikini mentre si lascia baciare dal sole, ammirandola in tutto il suo splendore i fan hanno perso la testa.

Chiara Nasti col pancione sfoggia un corpo magnifico e come sempre ha fatto il pieno di complimenti e like. Tra i vari commenti si legge: “Dove posso firmare per avere un fisico come il tuo anche in gravidanza?”, “Sei meravigliosa” e molti altri ancora, i suoi seguaci impazziscono per lei.