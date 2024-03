Veronica Peparini, le prime dichiarazioni dopo la nascita delle gemelline

Veronica Peparini ha partorito dopo la lunga e difficile gravidanza: le prime dichiarazioni dopo la nascita delle gemelline

Andreas Muller e Veronica Peparini sono diventati genitori di due splendide gemelline. A pensare che, nessuno avrebbe mai immaginato un risvolto del genere, quando un po’ di anni fa si sono conosciuti nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Lui aveva partecipato come ballerino, e lei era la sua insegnante che lo difendeva sempre a spada tratta perché lo considerava un vero e proprio talento.

Lui finì per innamorarsi del modo in cui Veronica credeva fermamente in quello che faceva, e dopo la fine della trasmissione, i due cominciarono a frequentarsi sempre più assiduamente fino a mettersi insieme. Una storia su cui nessuno avrebbe mai scommesso nulla per via della loro differenza di età, ma che contro ogni aspettativa è durata nel tempo, lui ha dimostrato di essere una persona seria e di non avere alcuna intenzione di perdere tempo con lei.

Veronica Peparini, rompe il silenzio dopo la nascita delle gemelline

Infatti, un po’ di mesi fa, è arrivata la notizia della gravidanza che ha lasciato tutti senza parole, per via dell’età di Veronica. Nessuno avrebbe mai immaginato che sarebbe diventata madre ancora una volta, superata la soglia dei cinquant’anni. A maggior ragione perché la sua gravidanza è stata veramente a rischio: trattandosi di un parto gemellare, Veronica è andata incontro a tantissime difficoltà che temeva di non riuscire a superare considerata la sua età.

Ci sono stati dei momenti in cui hanno temuto davvero di perdere le loro bambine, ma qualche giorno fa finalmente tutto è andato per il meglio e Veronica ha messo al mondo le piccole Penelope e Ginevra, le due bambine che hanno tanto desiderato e che hanno stravolto completamente la loro vita. Tutto è andato per il meglio e ad oggi lei e Andreas non potrebbero essere più felici di così.

Proprio in queste ore, Veronica ha deciso di rompere il silenzio in un video pubblicato sui social: “Spero di poter dare forza e coraggio, di essere di esempio e speranza per tante donne che desiderano diventare mamme senza aver paura di nulla e di nessuno. Mai avrei pensato che la vita mi potesse dare tanto e mai avrei pensato che sarei stata così coraggiosa e forte”, ha rivelato, sperando di poter dare coraggio a tante donne come lei con la sua storia. “Ed ecco qui, sono Mamma di 4 figli ed è una gioia immensa per me, ma sono di conseguenza emozionata e felice per Andreas e le nostre famiglie”.