Anche in Italia arriva una nuova serie turca da sogno: quando inizierà “Gulcemal”

Una nuova serie turca è pronta a rapire i cuori degli italiani: quando vedremo “Gulcemal”, dove e qual è la trama. Tutte le info

Le serie turche piacciono molto ai telespettatori italiani. Ne è la dimostrazione la seguitissima “Terra Amara” in onda su Canale 5. E proprio l’ammiraglia Mediaset ha deciso di continuare a lavorare in questa direzione selezionando, per il suo palinsesto, una nuova serie tv turca. Si intitola “Gulcemal”: promette di rapire il cuore degli italiani anche perché tra i suoi protagonisti ci sono dei volti già noti al pubblico di casa nostra. Vediamo allora maggiori dettagli su questo lancio che arriverà presto su Canale 5.

La trama di “Gulcemal”: amore, odio e rancore

“Gulcemal” è divisa in 13 puntate, poche rispetto alla quota che la seriealità turca ci ha insegnato. Il motivo? Come si legge sul sito di davidemaggio.it, In Turchia la soap opera non è andata bene sul fronte degli ascolti e dunque per il momento non sono state registrati dei nuovi episodi.

Protagonista della soap è lo spietato Gülcemal Şahin, interpretato da un volto che il pubblico italinao conosce bene, Murat Ünalmış che in “Terra Amara” interpreta il ruolo di Demir Yaman. Accanto a lui ritroviamo anche Melis Sezen, la Deren Kutlu di “Come Sorelle”.

Per comprendere i fatti di oggi, la serie inizia con un passo indietro nel tempo, di trent’anni, per farci vedere cosa si lascia alle spalle Gulcemal. La giovane Zafer che vive a Bursa deve lasciare il suo amato Mustafa per sposare Saim. Per lui non prova nulla ma deve pur farlo. Dal loro matrimonio nascono Gülcemal e Gülendam, due figli che Zafer non riesce ad amare e che abbandona quando il suo primo e vero amore, Mustafa ricompare a Bursa. Un gesto questo, che sarà fatale per le sorti di tutti i protagonisti generando una catena di odio e sangue senza fine.

Quando vedremo la serie in tv

Molti saranno i volti che moriranno per mano di altri mossi dall’odio e dal rancore delle scelte fatte per amore da Zafer. Gülcemal, anche se ancora giovane, ha una sola ossessione: vendicarsi di sua madre. Ci sarà però, anche per lui, il momento di cambiare opinione. Non vi anticipiamo altro per non rompere l’idillio che questa nuova serie può creare.

Per quanto riguarda la messa in onda ancora non c’è una data stabilita ma solo un prossimamente è la dead line comunicata per ora da Mediaset. Anche sul titolo ci sono dei dubbi, non è detto che venga proposta con quello di “Gulcemal” favola moderna che è stata paragonata a quella de “La Bella e la Bestia”.