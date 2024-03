Cadavere trovato in una casa cantoniera: a fare la scoperta gli agenti della Polizia Locale

Gli agenti della Polizia Locale di Maniago, in provincia di Pordenone, ieri pomeriggio hanno rinvenuto il cadavere di un uomo in una casa cantoniera.

Una macabra scoperta quella fatta nel pomeriggio di ieri a Maniago, centro della provincia di Pordenone. Il cadavere di un uomo è stato trovato all’interno di una casa cantoniera, nei pressi dei binari ferroviari alla periferia del paese.

A trovare il corpo, ormai in avanzato stato di decomposizione, sono stati alcuni agenti della Polizia Locale nel corso dei controlli del territorio. Sul posto sono, dunque, arrivati i carabinieri ed il medico legale per tutti gli accertamenti del caso. Secondo i primi riscontri, si tratterebbe di una morte dovuta ad un’intossicazione da monossido di carbonio che sarebbe sopraggiunta da diverse settimane, considerate lo stato del cadavere.

Maniago, dramma in una casa cantoniera: uomo trovato morto dalla Polizia Locale

Ieri pomeriggio, martedì 19 marzo, un uomo è stato trovato privo di vita all’interno di una casa cantoniera abbandonata, sita vicino ai binari della linea ferroviaria nella periferia di Maniago, in provincia di Pordenone.

La tragica scoperta, secondo quanto riporta la redazione di Fanpage, è stata fatta dagli agenti della Polizia Locale che erano impegnati nei controlli degli edifici abbandonati del territorio. Dopo la segnalazione, sul posto si sono precipitati i carabinieri ed il medico legale per gli accertamenti e le indagini sul caso per chiarire le cause della morte ed identificare l’uomo.

Da quanto appurato si tratterebbe di un uomo di origini africane che, secondo una prima ispezione cadaverica, sarebbe deceduto per un’intossicazione da monossido di carbonio: la vittima, si ipotizza, avesse acceso un fuoco all’interno dell’edificio, dove aveva trovato rifugio, per scaldarsi, ma sarebbe stato ucciso dalle esalazioni del fumo. Per il momento, sarebbe stata esclusa l’ipotesi di una morte violenta. La tragedia, visto lo stato del cadavere, risalirebbe ad almeno diverse settimane prima del ritrovamento, ma nessuno si era accorto di nulla prima di ieri.

L’autorità giudiziaria potrebbe disporre l’autopsia

A stabilire tutto con certezza saranno le successive indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Pordenone, ed i risultati dell’esame autoptico che, nelle prossime ore, potrebbe essere disposto sulla salma dall’autorità giudiziaria.