Eredità Berlusconi, nuova operazione con le sue ville: cacciati 400 milioni di euro

Proseguono i movimenti sull’eredità di Berlusconi. Tra le ultime novità, il passaggio di Immobiliare Idra a Fininvest Real Estate e la vendita di una delle ville a Marina.

L’Immobiliare Idra raggruppava le principali proprietà di Silvio Berlusconi, è passata a Fininvest Real Estate con una manovra dal valore di circa 400 milioni di euro. L’accordo per l’operazione è stato firmato con Dolcedrago, la quale controlla la società immobiliare che vanta diversi immobili di prestigio: Villa Certosa e Porto Rotondo in Sardegna, Villa San Martino ad Arcore, Villa Macherio in Brianza e Villa Grande a Roma.

Idra è sempre stata controllata al 100% dalla Dolcedrago, la quale era al 99,5% di Berlusconi. Alla sua morte, è stata spartita tra i vari eredi, ad eccezione di Villa San Martino ad Arcore che resta un punto di ritrovo per le riunioni di famiglia e futura sede di una fondazione dedicata a Silvio. Oltre il patrimonio di Idra, c’è Villa Campari sul Lago Maggiore nonché la grande barca a vela Morning Glory, la quale è stata venduta nelle scorse settimane. Lo scopo del passaggio alla Fininvest è quello di usufruire delle competenze della holding al fine di valorizzare al massimo il patrimonio. Tra le prime mosse, vediamo la vendita di Villa Campari: ecco chi se l’è aggiudicata negli ultimi tempi.

Berlusconi, eredità spartita: le mosse sulle ville

Tra i primi accordi raggiunti sul patrimonio immobiliare di Berlusconi vi è quello riguardante Villa Macherio. Ormai è ufficiale il passaggio a Barbara Berlusconi, per un valore di 25 milioni di euro. Invece, Villa Campari sul lago Maggiore sarà nelle mani della presidente di Fininvest, Marina.

Le novità probabilmente non finiscono qui. Ormai sono note la cessione di Villa Due Palme a Lampedusa, rivelata dall’esperto di economia Gianni Profita, e la vendita in corso di Villa Certosa a Porto Rotondo. Tuttavia, sembrerebbe prevista per le prossime settimane anche la vendita della dimora romana Villa Grande, più nota con il nome di Villa Zeffirelli. Pare che gli eredi stiano discutendo circa una possibile cessione dell’edificio o un mantenimento da parte di Pier Silvio Berlusconi. La villa, acquistata nel 2001 dopo la vittoria delle elezioni di Forza Italia e affidata in comodato d’uso gratuito all’amico ex parlamentare Franco Zeffirelli, conta 1250 metri quadri di interni e 1194 mq di aree esterne, in una delle zone più prestigiose di Roma.