Anello Smart, perché chi lo compra non ne fa più a meno

Tra le novità del momento in fatto di tecnologia ed evoluzione, emerge senza dubbio anche l’anello smart: chi lo ha già provato, asserisce che non lo lascerà mai più.

La tecnologia compie costantemente passi da gigante. E’ innegabile che stia raggiungendo sempre più vette in fatto di innovazione, dando vita a dispositivi che semplificano l’esperienza dell’utente e vengono incontro alle sue esigenze di vita. Tra gli ultimi prodotti che i maggiori brand stanno sperimentando ci sono gli anelli smart. Si tratta di ingannevoli accessori alla moda che vantano funzioni che vanno ben oltre la semplice bellezza estetica: sono in grado di fornire tantissime informazioni sulla persona che li indossa.

Stiamo parlando di anelli intelligenti, smart ring, che si posizionano al dito come normalissimi gioielli. Al loro interno, tuttavia, nascondono delle funzioni tecnologiche molto avanzate che gli permettono di connettersi con smartphone ed altri dispositivi, per fornire dei servizi molto utili all’utente.

Anelli smart, a cosa servono e cosa possono fare

Si tratta di piccoli gadget connessi tramite sensori, chip NFC, tecnologia wireless e Bluetooth ad altri dispositivi di portata maggiore. Offrono diversi servizi quali il monitoraggio della salute, il supporto nell’attività sportiva, il controllo di altri dispositivi e persino pagamenti contactless.

Appartengono alla stessa famiglia degli smartwatch e, come questi ultimi, sono in grado di monitorare alcuni parametri relativi alla salute quali frequenza cardiaca, pressione sanguigna, livello di ossigeno nel sangue, temperatura, attività fisica, previsione del ciclo mestruale e dell’ovulazione. Insomma, possono fungere tranquillamente da sostituti degli orologi: più comodi e maneggevoli, con altrettante funzioni utili al controllo del proprio benessere.

La presenza del chip NFC, inoltre, consente di pagare contactless utilizzando il proprio anello smart. Interagirà con i dispositivi compatibili tramite tecnologia Bluetooth e, in connessione con lo smartphone per la sincronizzazione dei dati, effettuerà il pagamento semplicemente tramite la vicinanza con il POS. Alcuni modelli possono anche essere utilizzati per il controllo di altri dispositivi smart, quali smart speaker, luci intelligenti o termosifoni.

Possono vibrare alla ricezione delle notifiche, delle chiamate, delle email o segnalazioni varie, senza bisogno di estrarre dalla borsa il cellulare. Via libera anche al controllo della riproduzione musicale, allo scatto di foto a distanza, ai comandi vocali o all’input di sblocco per altri dispositivi o applicazioni. Al momento, i modelli più famosi ed apprezzati online sono i seguenti: Oura Ring, RingConn Smart Ring, Ultrahuman Ring Air, Bewinner Smart Ring. Sono tutti acquistabili su Amazon, dove è anche resa pubblica la scheda con tutte le specifiche e le caratteristiche del prodotto. Restiamo in attesa anche del modello Apple in fase di sperimentazione: l’azienda di Cupertino ha annunciato di recente che si tratta di un prodotto che entrerà nel catalogo nei prossimi anni.