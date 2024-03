Il Volo, il trio fa chiarezza sullo scioglimento: le parole in studio a “Domenica In”

Il Volo, il trio fa chiarezza sullo scioglimento di cui si è tanto parlato in queste settimane: le parole in studio a “Domenica In”

Il Volo è, senza ombra di dubbio, uno dei gruppi musicali più amati del nostro Paese. Hanno cominciato la loro avventura in questo mondo quando erano soltanto tre bambini e decisero di partecipare a Ti Lascio Una Canzone, e mai avrebbero potuto immaginare che quello sarebbe stato l’inizio di un’avventura che li avrebbe portato a raggiungere il successo in tutto il mondo.

C’è da dire che non è facile esordire da bambini, perché quando si è piccoli si hanno molti impegni come la scuola, per non parlare della voglia che si ha di giocare e di trascorrere del tempo in allegria con altri bambini. Ignazio, Piero e Gianluca hanno dovuto rinunciare a tanto per continuare su questa strada, ma la vita li ha ripagati di tutto quello che hanno sacrificato nel corso della loro infanzia. Ad oggi, se tornassero indietro, probabilmente rifarebbero tutto nello stesso ed identico modo.

Il Volo si scioglieranno? Arriva la risposta dei tre famosi tenori

A farli incontrare è stata la vita, ma più nello specifico, la loro passione per la musica. Infatti quell’anno parteciparono tutti e tre alla trasmissione separatamente, però considerato il loro talento affine, furono proprio gli autori a decidere di metterli insieme. Mai avrebbero potuto immaginare che quella scelta si sarebbe potuta rivelare così tanto importante per il loro futuro. Infatti, dopo la loro esperienza nella trasmissione, continuarono a lavorare insieme fino a diventare un vero e proprio trio. Erano a malapena quasi degli adolescenti quando si sono ritrovati a portare la musica italiana in tutto il mondo.

E, proprio quest’anno, i ragazzi de Il Volo si stanno ritrovando a vivere il 15esimo anniversario della loro carriera insieme. Per l’occasione stanno rilasciando in giro varie interviste, e una delle più importanti, è avvenuta nello studio di Domenica In da Mara Venier. E hanno deciso di approfittare di questo momento per rompere il silenzio su una faccenda che ha fatto parlare per settimane.

Durante la settimana sanremese quest’anno, i tre hanno rilasciato varie interviste e una durante una diretta radio fece nascere tantissime supposizioni sul web. Sembrava quasi che non andassero d’accordo e in molti cominciarono ad ipotizzare che i tre continuassero ad essere un gruppo solo per interesse ma che in verità non andavano d’accordo. “Litighiamo sempre! Noi adesso siamo insieme ma siamo sciolti! Per dare notizie, oggi, si sa. Molta gente ci ha fermato per strada dicendo “Non vi separate, non vi separate!” sono state queste le parole di Piero. “È uscita la settimana di Sanremo che dovevamo fare un’intervista e Ignazio come al solito non si è svegliato“. Dunque fu questo il motivo del loro disaccordo.

Gianluca, che è stato più volte accusato di essere quello che più scalpita per lasciare il gruppo, ha deciso di intervenire su questa faccenda: “In ogni gruppo c’è una bilancia che mantiene l’equilibrio ed è Ignazio. Io e Piero siamo gli opposti, come la sinistra e la destra. Si parlava della serata delle cover e Ignazio dice “Possiamo dimostrare che possiamo essere altro” e ho detto “Se vuoi essere altro, fallo, parla per te”.