Esselunga pubblica un mega annuncio: assume 300 persone, come candidarsi

Esselunga è pronta ad una mega assunzione: 300 figure ricercate da inserire in diversi settori del proprio business. Posizioni aperte e candidature

In Italia le opportunità di lavoro sono aumentate nel corso dell’ultimo anno. A dirlo le ricerche in merito ma anche per il 2024 le cose non sono da meno. Tante già le possibilità messe a disposizione da catene e colossi del business.

Tra questi compare anche Esselunga che ha lanciato il reclutamento per ben 300 persone da impiegare in vari settori, da posizioni di primo livello a quelle di maggiore responsabilità. Sono previsti due giorni di recruitment e le selezioni sono ancora aperte. Vediamo tutti i dettagli su questa importante opportunità di lavoro.

Esselunga e le nuove assunzioni: le info

300 nuovi posti di lavoro per persone che sono domiciliate tra Milano e la sua provincia. Esselunga ha aperto le selezioni per reclutare nuovo personale. C’è tempo fino al 7 aprile per candidarsi attraverso l’apposito form presente sul sito e dopo una prima scrematura, si apriranno le porte di due job day a Milano il 17 e 18 aprile.

Diverse le figure che la catena di supermercati cerca per ampliare il proprio personale: dagli allievi responsabili agli addetti alle vendite, passando per cassieri, sommelier, specialisti di gastronomia, pescheria, macelleria e panetteria, addetti al servizio sorveglianza e farmacisti da inserire nella rete delle parafarmacie. Insomma, ce n’è per tutti quelli che hanno già lavorato nel settore alimentare e non solo.

Il gruppo, infatti, per incrementare il ruolo dell’e-commerce cerca anche addetti che siano specializzati nel reparto del fresco come macellai, panettieri e gastronomi che avranno il compito di preparare gli ordini della spesa online. Da implementare c’è anche la rete dei ristoranti Atlantic, e per questo Esselunga è alla ricerca di allievi responsabili e baristi e personale per i punti di vendita Eb Beauty Store, le profumerie del Gruppo per le quali si ricercano allievi responsabili, consulenti alla vendita, parrucchieri ed estetisti.

Non solo vendita ma anche produzione

Non solo figure dedicate alle vendite e al rapporto con il pubblico. Nei nuovi 300 dipendenti che Esselunga vuole assumere c’è spazio anche per il lavoro nello stabilimento di Pioltello dove Esselunga produce una parte degli alimenti a proprio marchio. Per allargare questo settore, si ricercano pasticcieri, addetti alle produzioni di gastronomia, elettricisti di impianti industriali e automazione ed elettromeccanici di impianti industriali e automazione. Ma non è tutto. A Pioltello ha sede anche il centro distribuzione e anche questo ramo, l’azienda ha bisogno di rinforzare il settore con addetti al controllo qualità frutta e verdura e alla logistica.