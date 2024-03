Conad, apre un nuovo maxi store e assume personale: mai visto così grande

Conad apre un nuovo maxi store in provincia di Parma: si tratta di un punto vendita enorme e all’avanguardia. Scopriamone tutti i dettagli di questo negozio innovativo.

Tra i punti di riferimento nella spesa degli italiani, spicca Conad. Si tratta di una delle insegne più famose della grande distribuzione, che affonda le sue origini negli anni Sessanta, nascendo a Bologna dall’unione di 14 gruppi d’acquisto.

Oggi presente per tutta Italia, con oltre 3.800 punti vendita, conosciuta per il suo simbolo iconico della Margherita, arriva una novità importante per la catena: la lista dei suoi negozi si allunga grazie a una nuova apertura in Italia. Scopriamo in quale regione arriva il nuovo store, le cui dimensioni sono immense (scopri qui un nuovo negozio).

Conad, apre i battenti un nuovo maxi store: i dettagli

Con negozi per tutti l’Italia, Conad apre un nuovo negozio gigantesco. Il punto vendita approda in Emilia Romagna, a Monticelli Terme. Il superstore è situato in via Parma e sarà aperto dal lunedì alla domenica, dalla 8 alle 21. Con questa novità, il numero dei punti vendita di Conad a Parma sale a 40.

Il negozio è molto grande, essendo articolato in tre edifici collegati, per un’estensione di 6.600 mq, con prodotti dall’ottimo rapporto qualità prezzo e offerte, diventando un punto di riferimento per gli abitanti della zona. Il complesso è dotato di 150 parcheggi esterni e 100 esterni. Inoltre, la struttura racchiude tutti i banchi, dall’ortofrutta, alla pescheria, alla macelleria, per giungere ai prodotti da forno, contando su tantissimi alimenti, anche di produttori locali (qui trovi un focus sull’apertura di uno store di una famosissima catena beauty).

Conad, dall’attenzione per la sostenibilità alle assunzioni per il nuovo maxi store

Il nuovo Conad è all’avanguardia e nel segno della sostenibilità, con i banchi frigo ideati per ridurre le emissioni e l’illuminazione a led. Inoltre, sul tetto del supermercato è installato un impianto fotovoltaico, assicurando buona parte del sostentamento energetico giornaliero dello store. Per realizzare la struttura innovativa, i lavori sono iniziati nel marzo del 2023, terminando in queste settimane: lo store è stato inaugurato dalle istituzioni lo scorso 20 marzo.

Oltre che sostenibile e ricco di proposte, il nuovo Conad di Monticelli Terme, rappresenta un’importante novità dal punto di vista occupazionale, dando un contributo notevole per la comunità. Lo staff dello store è composto da 59 persone, di cui 22 nuovi assunti.