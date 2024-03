Diletta Leotta e Loris Karius, un tatuaggio di coppia per la figlia Aria

Loris Karius e Diletta Leotta si sono fatti un tatuaggio di coppia dedicato alla figlia Aria, la foto fa emozionare i loro tantissimi fan.

La loro storia d’amore procede a gonfie vele, quando si sono incontrati la prima volta a Parigi in un locale è stato per entrambi un colpo di fulmine. In poco tempo la loro relazione è diventata molto seria ed importante, pochi mesi dopo lei è rimasta incinta ed erano al settimo cielo. Sui social si mostrano sempre complici e innamoratissimi, l’arrivo della figlia ha portato immensa gioia nella loro vita.

La piccola Aria è nata lo scorso agosto, proprio nel giorno del compleanno di Diletta Leotta, in più occasioni ha rivelato che la maternità le sta facendo provare emozioni incredibili che non si possono spiegare a parole. Per motivi lavorativi lei e il compagno Loris Karius vivono la loro storia d’amore a distanza, approfittando di ogni momento libero per stare insieme.

Diletta Leotta e Loris Karius insieme a Berlino, la coppia mostra il tatuaggio dedicato alla figlia

Nei giorni scorsi i due si sono recati a Berlino insieme alla figlia per una breve vacanza di famiglia, diversi sono gli scatti pubblicati sui social dall’incantevole conduttrice di Dazn. Lei oltre ad essere molto seguita e apprezzata in televisione è amatissima anche su Instagram, dove conta 9,1milioni di follower. Questi ogni volta che la vedono perdono completamente la testa di fronte alla sua fantastica bellezza e alle sue magnifiche forme. Di certo è impossibile che passi inosservata, i suoi post fanno sempre il boom di complimenti e like.

Durante la vacanza in Germania Loris Karius e Diletta Leotta si sono fatti un tatuaggio di coppia dedicato alla piccola Aria. Si sono fatti incidere sulla pelle il nome e la data di nascita della figlia, lui sulla mano invece lei sul braccio. Un bellissimo gesto che è piaciuto moltissimo ai loro tantissimi e affezionati fan, questi infatti li hanno riempiti come al solito di like e commenti pieni di affetto e complimenti.

Diletta Leotta e Loris Karius presto sposi, le nozze sono sempre più vicine

La loro storia d’amore non dura da molti anni ma hanno già raggiunto importanti traguardi insieme, dopo aver messo su famiglia sono pronti a compiere un altro passo. I due convoleranno a nozze per sugellare il loro amore e non vedono l’ora di diventare marito e moglie. Quando? Pronunceranno il fatidico ‘si’ il prossimo giugno. La coppia non si è lasciata sfuggire molti dettagli sul matrimonio, sembra però che verrà celebrato in un lussuoso resort delle isole Eolie.

La proposta di matrimonio è arrivata quando Diletta Leotta era al settimo mese di gravidanza, ma hanno reso pubblica la novità solo poche settimane fa. Sui social lei ha spiegato che in quel momento volevano godersi il più possibile la nascita della figlia, adesso però sono pronti a compiere questo importante passo e sono più innamorati e complici che mai. Prima delle nozze la conduttrice svelerà altri dettagli sul tanto atteso evento? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più.