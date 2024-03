Giuseppe Garibaldi, ora che è finito il “GF Vip” può ammetterlo: “Rosico da morire”. Tutta la verità al pubblico

Giuseppe Garibaldi, ora che il “Grande Fratello Vip” è volto al termine può ammetterlo: “Rosico da morire per questa cosa”. La confessione a Silvia Toffanin.

L’edizione 2024 del “Grande Fratello Vip” volgeva al termine ieri sera con il trionfo di Perla Vatiero. La quale, a conclusione di puntata, non ci ha pensato un istante a gettarsi tra le braccia dell’ex coinquilino Marco Maddaloni. Per alcuni partecipanti, tuttavia, l’avventura nella casa più spiata d’Italia era già terminata svariati giorni fa.

Così è stato per Giuseppe Garibaldi, che veniva eliminato da televoto ad un passo dalla finalissima. E che, nella puntata di domenica 24 marzo, è approdato nello studio di “Verissimo” proprio per ripercorrere la sua esperienza assieme alla conduttrice Silvia Toffanin.

A differenza della coinquilina Anita Olivieri – che di motivi per uscire, come svelato ai microfoni del talk show, ne aveva parecchi -, Garibaldi non ha ancora fatto i conti con la decisione presa dal pubblico. Per lui, a distanza di qualche giorno dall’abbandono del “Grande Fratello Vip”, vi era un solo, insopportabile pensiero: quello di non essersi guadagnato l’accesso alla finale.

Giuseppe Garibaldi, la confessione ai microfoni di Silvia Toffanin: “Rosico parecchio, lo ammetto”

“Ammetto, mi sarebbe piaciuto arrivare in finale. È la cosa che più mi fa rosicare“. Lo ha affermato senza mezzi termini, Giuseppe Garibaldi, durante l’ospitata a “Verissimo” andata in onda domenica 24 marzo. A Silvia Toffanin, l’ormai ex concorrente del “Grande Fratello Vip” ha confidato tutto il proprio rammarico per non esser riuscito a guadagnarsi la finalissima.

“Sicuramente ho preferito uscire scontrandomi con i più forti al televoto – ha aggiunto Garibaldi, senza però mollare la presa sulla questione -. Ma rosico parecchio. Anche perché, stando a quel poco che ho letto, ero anche tra i favoriti alla vittoria“.

Cosa possa essere andato storto nelle fasi finali della sua esperienza nel reality, Garibaldi ha ammesso di saperlo già. O perlomeno, di essersene fatto un’idea sulla base dei commenti lasciati dai fan.

“Ho commesso certi errori che non fanno parte della mia personalità“, ha specificato l’ex gieffino alla padrona di casa del talk show. Decisioni che, a suo dire, sarebbero state determinate proprio dalla “straordinarietà” delle dinamiche del reality. E che, viste da fuori, hanno invece assunto tutt’altro significato.

“Verissimo”, il rimpianto di Giuseppe Garibaldi: “Ho sbagliato soprattutto con Beatrice”

Con Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi sente di aver “tirato la corda” più che con chiunque altro. L’allontanamento dalla coinquilina, a cui Garibaldi ha tentato di porre rimedio solo nella fase finale del suo percorso, è una decisione nella quale il concorrente originario di Reggio Calabria non si è riconosciuto.

“Guardandomi da fuori, una cosa del genere non l’avrei mai fatta“, ha confessato l’ex gieffino a Silvia Toffanin. Pur adducendo, a mo’ di scusa, la particolarità dell’atmosfera che si respira in un reality come quello di Canale Cinque. “Dentro è tutto diverso – si è giustificato l’ex partecipante -. Certe cose ti sembrano dei problemi insormontabili. Mentre, viste da fuori, non lo sono affatto“.