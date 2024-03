“Isola dei Famosi”, il nuovo nome per il cast del reality: di chi si tratta

“Isola dei Famosi”: sul cast ancora poche notizie. Un solo nome è stato ufficializzato ed in rete ne circola un altro molto interessante

Manca sempre meno alla partenza della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” che quest’anno vede alla guida, per la prima volta, Vladimir Luxuria affiancata in studio, nel ruolo di opinionisti da Sonia Bruganelli e Dario Maltese. In collegamento dall’Honduras troveremo, invece, Eleonoire Casalegno che si sta già preparando alla partenza.

L’appuntamento è per l’8 di aprile, in prima serata su Canale 5, ma sul cast ancora non si sa poco o nulla. Si è parlato delle difficoltà a creare una squadra di concorrenti per via di una nuova regola inserita nel regolamento e voluta direttamente da Pier Silvio Berlusconi: i partecipanti non possono avere tatuaggi. Sarà davvero così? Nel mentre le indiscrezioni fioccano, anche se per ora il nome ufficiale è solo uno. Ci sarebbe, però, un nuovo nome che circola in rete tra i papabili concorrenti.

“Isola dei Famosi”: le indiscrezioni sui naufraghi

Attore, modello ed ex atleta, star di una delle soap opere più amate degli ultimi tempi. Il primo concorrente ufficiale de “L’Isola dei Famosi 2024” è Aras Şenol, il Cetin di “Terra Amara” che lo ha fatto entrare nel cuore di milioni di italiani. Proprio lui è pronto per partire per l’Honduras e a mettersi alla prova. Ed i suoi compagni chi saranno?

I nomi che sono circolati nelle ultime settimane per quanto riguarda i concorrenti sono diversi: da Joe Bastianich a Edoardo Franco, volti di “Masterchef” passando per Edoardo Stoppa e Matilde Brandi fino a Marina Suma. Indiscrezione delle ultime ore, è invece, quella di Valentina Vezzali. La nota atleta, secondo il Resto del Carlino, sarà tra le protagoniste del reality. La presenza della campionessa olimpionica italiana di scherma non è stata ancora confermata ma ormai si dà per certa.

Il nuovo nome sul cast

Nel cast de “L’Isola dei Famosi”, secondo Biccy, dovrebbe esserci anche Pietro Fanelli. In molti non lo conoscono, ma altri, invece, lo hanno seguito su “Summer Job” che si trova su Netflix. A soli 20 anni il giovane si è già fatto conoscere ed è saltato alla cronaca proprio perché ha criticato in modo pesante il programma a cui ha partecipato. Sarà lui uno dei nuovi naufraghi? Staremo a vedere.