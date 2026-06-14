Funghi Psichedelici: Una Possibile Arma Contro i Sintomi dell’Alzheimer? Evidenze da una Ricerca Brasiliana

Una stanza di ospedale in Brasile, il rumore sommesso dei passi, una mano che stringe un’altra. All’improvviso, un varco: parole che tornano, uno sguardo che riconosce. È durato poco, ma è bastato per cambiare l’orizzonte di una famiglia. E riaccendere una domanda: i funghi psichedelici possono davvero alleggerire i sintomi dell’Alzheimer?

Quando senti parlare di funghi psichedelici, forse pensi a slogan degli anni Settanta. Qui no. Qui c’è la concretezza di chi convive con la demenza ogni giorno. La pazienza dei caregiver. Le etichette sui cassetti. Le foto sul frigorifero per non perdere i nomi. In questo spazio così quotidiano si inserisce una notizia che sorprende: una ricerca brasiliana ha osservato un recupero, parziale e temporaneo, in una donna anziana con Alzheimer in fase avanzata. Non una guarigione. Non un miracolo. Un varco, appunto.

Cosa racconta davvero la ricerca brasiliana

Il team ha seguito un singolo caso clinico. Parliamo quindi di un’osservazione, non di una prova definitiva. In contesto medico controllato, con supervisione clinica e protocolli approvati, la paziente ha ricevuto un intervento sperimentale a base di psilocibina, la molecola “attiva” dei funghi psichedelici. Gli esiti? Secondo le note dei ricercatori, si sono aperte brevi finestre in cui alcune funzioni sono sembrate riprendersi: parole più ordinate, piccoli movimenti meglio coordinati, un’attenzione più presente. L’effetto è stato transitorio.

Qui serve prudenza. È un caso singolo, senza gruppo di controllo. Non possiamo escludere l’effetto placebo, l’influenza del contesto, la variabilità naturale della malattia. Non abbiamo dettagli pubblici completi su dosaggi, durata precisa e criteri di misurazione. Quello che sappiamo basta a dire “interessante”, non “funziona”. È però abbastanza per spingere altri gruppi a progettare trial clinici con campioni più ampi e misure oggettive.

Nel frattempo, ricordiamo il quadro più grande: secondo le stime internazionali più recenti, oltre 55 milioni di persone nel mondo vivono con una forma di demenza. In Italia parliamo di centinaia di migliaia di famiglie. Ogni piccolo passo conta. Ma deve poggiare su sicurezza e metodo.

Perché potrebbe funzionare (e perché non basta)

La psilocibina si lega ai recettori della serotonina e, in studi su animali e volontari sani, sembra aumentare la cosiddetta neuroplasticità: la capacità del cervello di riorganizzare i collegamenti. Alcuni ricercatori ipotizzano che, in certe condizioni, questa “spinta” momentanea possa facilitare reti neurali impolverate dalla malattia. È come se una stanza buia ricevesse per un attimo luce nuova e vedesse meglio i mobili. Ma i mobili restano dove sono: placche e grovigli proteici dell’Alzheimer non spariscono con una seduta.

C’è anche un altro aspetto. Le esperienze psichedeliche, se ben accompagnate, possono ridurre ansia e ritiro sociale. E quando l’ansia scende, spesso la persona si muove e comunica meglio. È un effetto indiretto ma concreto sui sintomi che pesano ogni giorno.

Detto questo, niente fai-da-te. In molti Paesi i funghi con psilocibina sono illegali al di fuori della ricerca. La sostanza può causare effetti collaterali fisici e psicologici, soprattutto senza supporto clinico. Se ti interessa, l’unica strada sensata è informarti sui centri che partecipano a studi controllati e parlare con il medico di famiglia. La scienza seria è lenta, ma arriva.

Io penso a quella stanza in Brasile. A una nipote che, per qualche ora, forse ha sentito chiamare il suo nome con chiarezza. Non è una soluzione. È un segnale. La domanda è semplice e gigantesca: quanto vale una finestra di presenza, se impariamo ad aprirla in modo sicuro e condiviso?