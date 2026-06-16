Microsoft lancia la Efficiency Mode per Teams: un nuovo modo per alleggerire il software

Quante volte, durante una call, il portatile ha acceso le ventole come un asciugacapelli e la batteria è scesa a vista d’occhio? Microsoft promette una tregua: una nuova modalità pensata per rendere Teams più leggero, senza sacrificare ciò che serve davvero quando lavori o studi.

Chi usa Teams ogni giorno lo sa: quando la stanza virtuale si riempie, i PC datati arrancano. Succede in ufficio, ma anche a casa, con quel laptop “di scorta” che in teoria doveva bastare. Video che scattano, audio che salta, app che divora CPU e RAM come se non ci fosse un domani. È il punto in cui ti chiedi perché una riunione debba trasformarsi in un test di resistenza per l’hardware.

Microsoft, intanto, ha fatto passi avanti. La nuova app di Teams lanciata di recente aveva già tagliato l’uso di memoria in modo significativo e velocizzato l’avvio. Ma non sempre basta. Soprattutto quando la rete è ballerina o il computer è di fascia bassa. Ed è qui che entra in scena la novità.

Arriva la Efficiency Mode. Microsoft la rilascerà entro fine giugno, con l’obiettivo chiaro: ridurre il consumo di risorse durante le riunioni e nelle giornate piene di chat, canali e file condivisi. Non è marketing creativo: l’idea è concentrarsi su ciò che serve davvero, limando il resto.

Cos’è, in concreto? È una modalità che limita attività non essenziali e ottimizza gli effetti che “pesano” sul sistema. In pratica, punta a diminuire il carico su CPU, l’uso di memoria e lo stress sulla batteria. Microsoft non ha ancora comunicato numeri ufficiali sul risparmio atteso; è quindi corretto aspettarsi miglioramenti, ma senza promettere miracoli.

Cos’è la Efficiency Mode di Teams

Quando la attivi, la modalità dovrebbe dare priorità alla voce rispetto al video in condizioni difficili, contenere qualità e frame rate quando non indispensabili, mettere in pausa animazioni e componenti di interfaccia non critiche, gestire in modo più sobrio aggiornamenti in background.

Alcune di queste leve sono già note nel settore e Microsoft le applica altrove (vedi la “efficiency” di Edge). Su Teams l’impatto è più evidente: sono le videoconferenze il vero banco di prova. Se lavori con un notebook con 4‑8 GB di RAM, ogni riduzione intelligente fa la differenza: lo switch tra schede è meno traumatico, le ventole si fanno sentire meno, la batteria regge un’ora in più. Queste sono aspettative ragionevoli, non garanzie numeriche.

Cosa cambia per utenti e aziende

Attivazione: la modalità sarà accessibile dall’app di Teams su desktop. Il rollout è progressivo; il dettaglio per Windows e macOS è in arrivo. L’estensione a web e mobile non è ancora confermata.

Contesto d’uso: utile su PC con poche risorse, su reti congestionate, in mobilità. Meglio ancora se lavori spesso con molte finestre aperte.

Controllo IT: è plausibile una gestione via policy per i tenant aziendali. Al momento, però, le impostazioni amministrative precise non sono state dettagliate pubblicamente.

Compatibilità: nessun requisito speciale segnalato oltre alla versione aggiornata di Teams; chi usa “new Teams” riceverà prima la funzione.

C’è anche un lato emotivo qui. Le app che si “fanno piccole” quando serve danno un senso di rispetto per il tempo e gli strumenti di chi le usa. Non è solo tecnologia: è educazione digitale. Un approccio che riconosce il valore di un computer non più giovane, ma ancora capace.

Forse la domanda vera è questa: se un software di collaborazione diventa anche un buon vicino di scrivania, più silenzioso e meno invadente, che spazio si apre per la nostra concentrazione? Immagina una riunione su un regionale affollato, cuffie nelle orecchie e batteria che non trema: non sarebbe già un piccolo, concreto, passo avanti?