Allenarsi in casa: tre attrezzi che non possono mancare

Poco tempo, smartworking, traffico, orari impossibili e mille impegni quotidiani: sono tanti i motivi per cui allenarsi in casa è diventato sempre più di tendenza, ma anche l’unica alternativa possibile per molti.

Oltre alla costanza e all’impegno, però, per ottenere risultati concreti è necessario dotarsi di alcuni attrezzi fondamentali, che usati nel modo giusto saranno più che sufficienti per un workout completo e soddisfacente. Vediamo insieme i principali.

Panche multifunzione

Le panche multifunzione sono un attrezzo estremamente versatile e sono alla base di molti programmi di allenamento casalinghi. Queste panche offrono un supporto stabile per eseguire numerosi esercizi, e sono utilissime perché permettono di lavorare su diversi gruppi muscolari con un solo strumento. Se questo attrezzo ti interessa è bene che ti rivolga a rivenditori professionali; ad esempio scopri le panche fitness multifunzione di Fisiostore, un sito specializzato dove trovare tutto l’occorrente per il tuo home fitness.

La possibilità di regolare l’inclinazione o l’inserimento di accessori aggiuntivi rende le panche ideali per allenare praticamente ogni parte del corpo, a corpo libero o avvalendosi di altri attrezzi. Una panca multifunzione può trasformare qualsiasi angolo della casa in una palestra completa e funzionale. Inoltre, scegliendone una richiudibile, lo stile e l’arredamento della casa non risentiranno minimamente di questa presenza.

Allenarsi in casa con pesi e kettlebell

Per chi desidera aumentare la forza muscolare, i pesi e i kettlebell sono attrezzi indispensabili. I manubri sono perfetti per esercizi mirati su braccia, spalle e petto, e possono essere usati in combinazione con la panca per ampliare le varianti di allenamento. I pesi regolabili sono particolarmente comodi, perché permettono di aumentare progressivamente la resistenza man mano che migliora la forma fisica. Anche i kettlebell sono un ottimo strumento per allenamenti completi: la loro forma particolare li rende ideali per

esercizi funzionali che coinvolgono tutto il corpo.

Questi attrezzi sono facili da usare, occupano poco spazio e sono perfetti sia per chi è agli inizi sia per chi ha già una certa esperienza. Con pesi e kettlebell si può costruire forza, migliorare la resistenza e tonificare i muscoli, ottenendo risultati visibili e a lungo termine, a patto di essere costanti e di avere pazienza.

Gli elastici

Ultimi ma non per importanza abbiamo gli elastici fitness, forse gli strumenti più pratici e versatili per allenarsi in casa. Leggeri e di minimo ingombro, gli elastici possono essere utilizzati per esercizi di forza, stretching e mobilità. Sono particolarmente indicati per chi desidera allenare i muscoli senza sovraccaricare le articolazioni, rendendoli ideali e pratici anche per chi è in fase di riabilitazione o ha bisogno di un workout a basso impatto.

Gli elastici possono essere usati per rafforzare glutei, gambe, braccia e addominali, e si adattano perfettamente a qualsiasi livello di allenamento, perché ne esistono di diverse tipologie e con vari livelli di resistenza, per permettere di personalizzare l’intensità dell’esercizio. Oltre a essere ideali per il riscaldamento o il rafforzamento muscolare, sono perfetti per sessioni di stretching e miglioramento della flessibilità