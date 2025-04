Capelli in primavera: come prendersene cura ogni giorno

La primavera è ufficialmente arrivata, e con lei il cambio di stagione e i tipici segnali di come questo influisca sul corpo. Così come la pelle, anche i capelli hanno bisogno di un’attenzione in più in questo delicato periodo dell’anno.

Il cambio della temperatura, le giornate più lunghe e i pollini che popolano l’aria primaverile, infatti, non sempre sono positivi per i capelli.

Pretrattare prima dello shampoo

Per prendersi cura dei capelli ogni giorno, non basta lavarli con shampoo e balsamo, perché alla cute serve qualcosa in più. In questo periodo può capitare che si perdano più capelli del solito a causa del cambio di stagione, e proprio per questo c’è bisogno di uno step preliminare al lavaggio.

Oltre ad utilizzare prodotti dedicati, come ad esempio la linea di prodotti capelli anticaduta di Eco Bio Boutique se si riscontra questo problema, è consigliabile massaggiare la cute lentamente e con movimenti circolari. Questo è utile per riattivare la circolazione e stimolare la rigenerazione cellulare.

Un buon prodotto per questa fase di pre-lavaggio è uno scrub delicato. Questo è in grado di eliminare e rimuovere tutte le cellule epiteliali morte che stazionano sulla cute e che danno prurito, soprattutto quando si suda per i primi caldi.

Hair care routine adeguata

Dopo aver pre-lavato i capelli con lo scrub, si deve sciacquare abbondantemente la chioma e passare alle fasi successive del lavaggio. Shampoo e balsamo sono i protagonisti indiscussi di questa fase e devono, ovviamente, rispettare le necessità sia del capello che della cute. In base al tipo di chioma si potranno scegliere i migliori prodotti per i capelli ricci, o quelli per una cute grassa o ancora quelli adatti a una situazione di secchezza della pelle.

Per lo shampoo si deve effettuare una posa veloce, mentre per il balsamo è consigliabile allungare i tempi prima di sciacquare, in modo da ammorbidire i capelli e renderli setosi e brillanti. Infine, un’attenzione particolare va data all’asciugatura.

Non si dovrebbero mai frizionare i capelli con l’asciugamano, poiché in questo modo si indeboliscono e si rischia di spezzarli. Al contrario, è meglio tamponare l’acqua in eccesso e lasciare che l’asciugamano la assorba come si deve prima di procedere allo styling.

Attenzioni post lavaggio

Dopo il lavaggio, si continua a prendersi cura dei capelli con i prodotti protettivi. Innanzitutto quelli che proteggono dal calore di piastra e phon, ma anche quelli che proteggono dall’inquinamento e dagli agenti esterni, che soprattutto in primavera possono essere particolarmente aggressivi.

Dell’olio sulle punte e uno spray sulle lunghezze sono l’ideale per aiutare i capelli a non bruciarsi con il calore dello styling e contemporaneamente a rimanere splendenti e morbidi. Quando si utilizzano il phon, le spazzole e la piastra poi, è bene fare attenzione ad essere delicati e a non esagerare con i tiraggi, che indeboliscono la chioma.

Una volta terminato di dare ai capelli la piega desiderata, ci si deve ricordare che anche mollettoni ed elastici stressano i capelli e li rendono più fragili. Di conseguenza, se si può evitare di legarli, è preferibile lasciarli sciolti.

Per proteggere la testa dal caldo e dal sole, infine, non ci si deve mai scordare di indossare un cappello che, se scelto accuratamente, può essere anche un ottimo capo di stile.