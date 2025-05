5 consigli per rendere la tua casa più sostenibile

In un mondo sempre più orientato verso l’attenzione all’ambiente e la salvaguardia del Pianeta, anche le azioni dei singoli individui diventano estremamente importanti per garantire al mondo un futuro positivo.

Tra le pratiche attuabili a livello personale, una delle più importanti riguarda l’abitazione in cui si vive. Rendere la propria casa più sostenibile diventa quindi una scelta etica, ma rappresenta anche un investimento intelligente, sia dal punto di vista ambientale che economico.

Uno dei passi fondamentali in questa direzione è scegliere energia green. Non è però l’unico: esistono molte strategie, semplici e accessibili, per trasformare la propria casa in un ambiente più eco-friendly e responsabile. Ecco, quindi, 5 consigli concreti per iniziare subito.

Energia green da fonti rinnovabili

Partiamo da quella che rappresenta la strategia per eccellenza per garantire alla propria abitazione il massimo livello di sostenibilità. Utilizzare energia green proveniente da fonti rinnovabili consente infatti di ridurre l’impatto ambientale e, al tempo stesso, abbassare drasticamente i costi di gestione.

Attivare questa strategia è estremamente facile: basta infatti passare a un fornitore che offre energia 100% rinnovabile certificata (eolica, solare o idroelettrica), così da iniziare immediatamente a diminuire le emissioni legate al proprio consumo domestico.

Possibile anche optare per l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto: un passo verso l’autosufficienza energetica che, grazie agli incentivi statali, è sempre più alla portata dei cittadini.

Isolamento termico

Come mai l’isolamento termico viene annoverato tra le strategie utili a rendere un’abitazione maggiormente sostenibile? Perché in questo modo è possibile avere una casa che consuma meno energia per riscaldarsi d’inverno e rimanere fresca d’estate. E meno consumi, significa meno emissioni, meno spese, meno spreco energetico e massimo comfort.

Come ottenere questo risultato? Tramite l’installazione di doppi vetri, cappotti termici e infissi ad alta efficienza. Se invece si desidera isolare gli ambienti domestici senza interventi massivi, è possibile sigillare le finestre, in modo da migliorare la coibentazione, abbattere i costi in bolletta e iniziare a ridurre le emissioni.

Consumo di acqua

Che l’acqua sia una risorsa preziosa non è certo un segreto. Da qui la necessità di ridurre il suo consumo, soprattutto a livello domestico, per alleggerire il peso ambientale della casa.

Il consiglio è di installare aeratori nei rubinetti, doccette a basso flusso e un sistema di recupero dell’acqua piovana per usi non potabili come l’irrigazione o il WC.

Si dovrebbe anche attivare un controllo regolare delle tubature, così da evitare perdite, e acquistare elettrodomestici ad alta efficienza idrica, come lavatrici e lavastoviglie con etichetta energetica A++ o superiore.

Gestione dei rifiuti

Ridurre la produzione dei rifiuti domestici è un’altra delle strategie utili a rendere la propria casa più sostenibile.

Lo si può fare tramite la raccolta differenziata, ma è anche possibile adottare comportamenti etici mirati, come privilegiare l’acquisto di prodotti sfusi o con imballaggi ridotti, evitare la plastica monouso e compostare gli scarti organici.

Inoltre, è un’ottima idea anche quella legata al riutilizzo di vecchi oggetti, promuovendo il riciclo e trasformando materiali di scarto in nuove risorse.

Arredamento sostenibile

La sostenibilità passa anche per le scelte di design.

L’arredamento di un’abitazione dovrebbe tenere in considerazione mobili realizzati in legno certificato FSC, materiali riciclati o riciclabili e tessuti naturali.

Ottimi in questo senso sono anche tutti quegli oggetti che possono vantare una lunga vita, provenienti da artigianato locale, così come l’usato o il restauro, che aiutano a ridurre sprechi e consumo di risorse.