Emergenza siccità: ecco il ruolo delle pompe sommerse per pozzi

L’Italia sta affrontando un problema di grande importanza, ovvero la scarsità delle risorse di acqua. L’emergenza è dovuta a una serie di fattori, in cui rientrano principalmente i cambiamenti climatici: le estati sempre più torride e le precipitazioni irregolari sono tra le maggiori cause della spiacevole problematica. Considerando la situazione attuale, garantirsi un’autonomia idrica diventa una priorità per le famiglie e per le imprese.

Un fenomeno sempre più esteso



Se fino a qualche anno fa la scarsità d’acqua sembrava riguardare esclusivamente alcune aree del Sud Italia e colpire prevalentemente il settore agricolo, al giorno d’oggi l’emergenza tocca tutte le grandi città della penisola, comprese le regioni del Nord. Secondo i dati forniti dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), le riserve idriche italiane stanno diminuendo, nonostante il Paese sia ricco di corsi d’acqua. Oltre al discorso climatico, la scarsità d’acqua è provocata anche da una cattiva gestione delle risorse idriche: le reti di distribuzione, in molti casi, non ricevono la corretta manutenzione, dando vita a falle e a dispersioni che portano a una cospicua perdita di acqua potabile. Contribuiscono, inoltre, le abitudini dei consumatori, come l’irrigazione eccessiva, l’uso di acqua per scopi non essenziali e il mancato ricorso a sistemi di raccolta delle acque piovane.

Un prezioso alleato invisibile



Il sistema più consigliato per beneficiare di una continua autonomia idrica è rappresentato dalle pompe sommerse per i pozzi. Il ruolo delle pompe sommerse è quello di prelevare l’acqua delle falde sotterranee. A differenza delle pompe tradizionali, il prodotto in questione viene direttamente immerso nel pozzo o nella cisterna, in modo tale da permettere un’estrazione costante anche in presenza di profondità elevate. Oltre a dimostrarsi efficienti dal punto di vista dell’estrazione dell’acqua, le pompe garantiscono un evidente risparmio economico. Attingere l’acqua da un pozzo privato tramite una pompa sommersa per pozzo super efficiente , infatti, consente di ridurre drasticamente il consumo di acqua dalla rete idrica, con significativi effetti sui costi della bolletta. Un altro vantaggio è quello di evitare le varie restrizioni sull’uso dell’acqua imposte dagli enti locali, che spesso vietano il riempimento di piscine, l’irrigazione dei giardini privati e il lavaggio delle automobili. Prima di procedere con l’installazione di una pompa sommersa per il pozzo è necessario assicurarsi che sia disponibile una falda acquifera accessibile e ottenere le varie autorizzazioni presso il proprio Comune di residenza.