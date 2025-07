Mutuo al 100 per cento: un’opportunità reale per acquistare la tua casa senza un grande capitale

I mutui casa sono finanziamenti a lungo termine destinati ai privati che vogliono acquistare la loro prima casa, una seconda abitazione o anche ristrutturare in modo importante un immobile a uso abitativo.

Dato che gli importi in gioco sono di norma piuttosto elevati, il mutuo permette di effettuare l’acquisto dilazionando la spesa in un arco temporale molto lungo, si può infatti arrivare a durate che superano i 30 anni.

Nella maggior parte dei casi, i mutui casa proposti dalle banche erogano un finanziamento che copre fino all’80% del costo dell’immobile: se per esempio questo ha un prezzo di 200.000 euro, la banca di norma eroga al massimo 160.000 euro. È quindi necessario che il cliente abbia a disposizione liquidità aggiuntiva.

Tuttavia, da alcuni anni, alcuni istituti sono venuti incontro alle esigenze di chi non dispone di liquidità iniziale proponendo i cosiddetti mutui 100%, ovvero finanziamenti che coprono l’intero valore dell’immobile. Spesso, anche se non esclusivamente, questa situazione riguarda nuclei familiari giovani che affrontano per la prima volta l’acquisto di una casa.

Se anche tu vuoi acquistare una casa e non disponi di un grande capitale iniziale, scopri il mutuo al 100 per cento, una soluzione che può permetterti di realizzare il tuo sogno. Vediamo come funziona.

Cos’è esattamente un mutuo al 100%?

Come accennato, il mutuo al 100% è una soluzione finanziaria che, diversamente dai mutui tradizionali, copre totalmente il valore dell’immobile oggetto d’acquisto.

Come facilmente si può immaginare, un’opzione del genere comporta maggiori rischi per la banca e, di norma, i mutui al 100% comportano maggiori spese e, inoltre, il richiedente deve fornire garanzie aggiuntive. Quelle principali sono tre: polizza fideiussoria, garante, Fondo di Garanzia Prima Casa.

Polizza fideiussoria

La polizza fideiussoria è una polizza assicurativa, di norma a carico del cliente, che coprire l’eccedenza fino al 20% del valore dell’immobile in garanzia. La polizza può essere anche a carico della banca, che però proporrà uno spread più alto.

Firma di un garante

Per concedere il mutuo al 100%, la banca può richiedere la firma di una terza persona che si impegna a rimborsare il debito qualora il richiedente sia inadempiente.

Fondo di Garanzia Prima Casa

Noto anche come Fondo Consap, è una soluzione prevista dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 comma 48, lett. c) ed è destinata agli under 36 o categorie prioritarie. Grazie a questa garanzia, gli under 36 possono richiedere un mutuo che copre fino al 100% del valore dell’immobile.

Mutuo al 100% assistito dal Fondo di Garanzia Prima Casa: requisiti per la richiesta

Un mutuo al 100% assistito dal Fondo Consap è un’opportunità importante per i giovani che intendono realizzare il sogno di acquistare la loro prima casa.

Per poterne fare richiesta sono, però, necessari alcuni requisiti. Possono per esempio presentare domanda i nuclei familiari costituiti da almeno due anni (sia coniugati che conviventi more uxorio) in cui uno dei conviventi abbia un’età inferiore ai 36 anni.

La richiesta può essere fatta anche da nuclei monogenitoriali con figli minori: single non coniugati, persone separate, divorziate o vedove con almeno un figlio convivente under 18.

Inoltre, la richiesta è possibile anche per gli under 36 titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’articolo 1 della Legge 28 giugno 2012 n. 92.