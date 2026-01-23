Insegne luminose: ultimi trend ed evergreen

Qual è il futuro delle insegne luminose? Dai pannelli dipinti a mano in auge fino ai primi Novecento, siamo passati alle moderne insegne a LED, personalizzabili e altamente visibili. Nel futuro dello street marketing troveranno spazio sia insegne luminose completamente nuove (per esempio gli ologrammi) che i soliti strumenti tradizionali (come i cataloghi). Vediamo quali sono gli ultimi trend e le innovazioni principali del settore.

Insegne smart e ologrammi

Il futuro dei cartelloni pubblicitari passerà attraverso la connettività e l’intelligenza artificiale. Le ultime novità in fatto di insegne nascono dalle innovazioni tecnologiche degli ultimi anni, come la connettività IoT, l’intelligenza artificiale e le migliorie nella user experience, ovvero l’esperienza utente. Le insegne smart saranno in grado di accendersi in autonomia quando ce n’è bisogno, cambiare a seconda dell’occasione e mostrare messaggi personalizzati al pubblico potenzialmente interessato. Potranno essere controllate da remoto e customizzate nei dettagli.

Si chiamano “smart” perché sfruttano le capacità dell’intelligenza artificiale, che si farà via via sempre più avanzata. Un altro trend che trasformerà il settore riguarda gli ologrammi: in questo caso, le insegne saranno una vera e propria illusione visiva, e non più qualcosa di concreto, stabile e immutabile. Gli ologrammi, generati da appositi proiettori, saranno più sostenibili, convincenti e versatili.

Evergreen: le insegne che non passeranno mai di moda

Nel frattempo, mentre le innovazioni tecnologiche trasformano il settore, alcuni asset resteranno sempre validi. Strumenti di marketing come i cataloghi cartacei, gli striscioni e i biglietti da visita, continueranno a coesistere con le insegne più moderne. Il catalogo che si stampa alla vecchia maniera, si conserva e si sfoglia di tanto in tanto, è ancora uno strumento di marketing amato sia dalle aziende che dai consumatori, che difficilmente lo sostituirebbero con una versione digitale. L’esperienza utente di un catalogo cartaceo è intensa e piacevole: il profumo della carta, la qualità delle stampe, i colori delle pagine, la consistenza e il peso di una rivista o di un libro rilegato lasciano una traccia indelebile nella memoria del consumatore, oltre a comunicare una innegabile qualità.

Gli striscioni e i manifesti, d’altro canto, più economici delle insegne luminose, sono anch’essi facilmente rimovibili, perfetti anche per eventi itineranti o ciclici. E che dire di pieghevoli, brochure e volantini? Scripta manent, dicevano gli antichi, e ciò è vero soprattutto per i materiali tangibili, come la carta. Un pieghevole attaccato al frigo è sempre visibile, mentre un volantino digitale salvato sulla memoria del telefono o del computer può essere facilmente dimenticato.

Qual è il futuro delle insegne commerciali?

A chi può servire un’insegna? Non solo a un negozio fisico. Il cartellone pubblicitario, sia esso luminoso o meno, può essere utile per chiunque gestisca un’attività a livello locale (per esempio un dog sitter), e desideri far conoscere agli utenti i propri servizi. Più la qualità dell’insegna è elevata, maggiore sarà la qualità percepita dei servizi stessi. Con insegne più smart, diventa ancora più facile pubblicizzare la propria presenza. Ologrammi e cartelloni personalizzati tramite l’intelligenza artificiale, facilmente trasportabili, potrebbero essere sfruttati anche in contesti differenti, per esempio dai freelance, dai rivenditori ambulanti e nei mercatini. E, chissà, forse addirittura dai passanti come un tempo si faceva con i “badge”. Tra gli altri trend che influenzeranno questo settore, c’è anche la sostenibilità ambientale.

I nuovi materiali pubblicitari saranno più rispettosi dell’ambiente, e verranno presumibilmente realizzati attraverso materiali riciclati e a loro volta riciclabili. Non utilizzeranno fonti energetiche fossili, ma saranno dotati di pannelli solari, turbine o altri generatori di energia rinnovabile. Nel futuro, l’impronta ecologica eserciterà un ruolo importante nel determinare il successo e la praticabilità di un determinato prodotto, insegne comprese.