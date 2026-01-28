Buoni spesa aziendali: un interessante mezzo di welfare aziendale

Con la locuzione welfare aziendale si fa riferimento a tutto l’insieme di iniziative, a carattere economico e non, che si pongono come obiettivo principale quello di migliorare sensibilmente il benessere e la qualità di vita dei dipendenti; è uno strumento importante per migliorare il clima all’interno dei luoghi di lavoro e ha indubbi benefici anche per l’azienda che avrà personale più motivato e legato al brand.

Sono molte le iniziative che si possono intraprendere riguardo al welfare aziendale; fra le tante si ricordano per esempio i buoni spesa aziendali per dipendenti. Scopriamo di cosa si tratta e perché un’azienda dovrebbe prendere in considerazione uno strumento del genere.

Cosa sono i buoni spesa aziendali per dipendenti?

I buoni spesa dipendenti, talvolta indicati come buoni acquisto, sono voucher che le aziende elargiscono ai propri dipendenti e che consentono a questi ultimi la possibilità di effettuare acquisti nei punti fisici vendita e negli shop online convenzionati. Potranno quindi essere usati per acquistare articoli di abbigliamento, beni alimentari, libri, carburanti, articoli di elettronica, giocattoli ecc.

Questi possono essere distribuiti sia in formato digitale che cartaceo. Nel primo caso il dipendente riceverà i buoni acquisto digitali tramite e-mail e potrà sfruttarli stampandoli oppure mostrandoli tramite lo smartphone; sono quindi piuttosto comodi.

I buoni cartacei vengono invece consegnati al dipendente per posta, generalmente accompagnati da una lettera che ne spiega le motivazioni e le modalità di utilizzo.

Come funzionano?

Il funzionamento dei buoni spesa è molto semplice; nel caso degli esercizi fisici è sufficiente presentarli alla cassa, stampati o tramite smartphone, mentre nel caso degli shop online, è sufficiente inserire il codice nel campo apposito prima di effettuare il pagamento della merce inserita nel carrello.

Perché un’azienda dovrebbe dotarsi dei buoni spesa aziendali?

Si tratta di un’iniziativa che può risultare particolarmente interessante per un’azienda, a prescindere dalle sue dimensioni. I buoni acquisto, o buoni spesa, sono infatti incentivi che possono motivare i dipendenti nel loro lavoro quotidiano e quindi aumentare la loro produttività e la loro soddisfazione dato che costituiscono un incremento delle voci attive del loro budget familiare. Inoltre, sono una forma di apprezzamento che crea anche un maggiore senso di appartenenza all’azienda.

I buoni spesa per aziende possono essere distribuiti in qualsiasi occasione; molte aziende li elargiscono come omaggi in occasioni delle principali festività come per esempio Pasqua o Natale. Possono essere anche un modo per festeggiare determinati traguardi aziendali o anniversari importanti.

Non si deve poi dimenticare che le aziende possono beneficiare di alcuni benefici fiscali; per esempio: nella recente Legge di Bilancio è stato previsto, per il periodo di imposta 2024, l’aumento della soglia di defiscalizzazione dei fringe benefit (2.000 euro per chi ha figli a carico e 1.000 euro per chi non ha figli a carico).

Non ci sono limiti massimi o minimi per quanto riguarda l’importo del buono, ogni azienda può scegliere quanto elargire a seconda delle esigenze del proprio budget.

Come ottenere i buoni spesa aziendali da elargire ai dipendenti?

