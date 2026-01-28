Valutazione immobiliare: un passaggio fondamentale per vendere casa

Uno degli aspetti più importanti da prendere in considerazione quando si decide di mettere in vendita un immobile residenziale di proprietà è il suo valore di mercato.

Stabilire il giusto prezzo è fondamentale non solo per ottenere un guadagno adeguato, ma anche per semplificare e rendere più veloce la vendita. È infatti necessario tenere presente che, se da un lato un prezzo troppo elevato, superiore alla media di mercato e non giustificato dalle caratteristiche della casa, tende ad allontanare i potenziali acquirenti, dall’altro lato un prezzo troppo basso, oltre a ridurre il profitto, può causare dubbi e diffidenza.

Per sapere quanto vale il proprio immobile è possibile seguire tre strade, le quali non si escludono ma anzi si completano a vicenda: consultare i dati del mercato immobiliare, effettuare una valutazione online gratuita tramite piattaforme dedicate, chiedere una valutazione sul posto a un’agente immobiliare.

Quest’ultimo passaggio è quello che garantisce risultati molto dettagliati e personalizzati; naturalmente, è necessario scegliere con attenzione l’agenzia immobiliare alla quale rivolgersi, prestando attenzione alla professionalità del team, all’esperienza e soprattutto alla conoscenza della zona. Ad esempio, se la casa è situata a Genova, è possibile rivolgersi a piattaforme specializzate online per trovare facilmente tutte le agenzie immobiliari attive nel capoluogo ligure e scegliere quella che si ritiene più adatta ai propri scopi.

Di seguito andremo a scoprire come funzionano le valutazioni immobiliari online e sul posto, e perché sono così importanti quando si vuole vendere la propria casa.

Valutazione immobiliare online: come funziona

Chi desidera scoprire subito e senza impegno a quanto potrebbe essere messo in vendita un immobile residenziale di sua proprietà può ricorrere agli strumenti di valutazione online. Gratuiti e semplici da usare, sono in genere offerti da aziende operanti nel settore del mercato immobiliare. Grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, sono in grado di elaborare notevoli quantità di dati e di prendere in considerazione svariati criteri, restituendo risultati sufficientemente attendibili.

Per effettuare una valutazione online non si deve fare altro che collegarsi alla piattaforma e compilare il modulo in ogni sua parte. Per ottenere un risultato corretto, è importante inserire i dati esatti, ricavandoli, se necessario, dai documenti dell’immobile.

Il sistema elabora in pochi istanti il risultato, basato su criteri relativi sia all’immobile sia alla zona nella quale si trova, e restituisce una quotazione e un report dettagliato.

La valutazione effettuata da un esperto del settore

Sebbene le valutazioni online siano sempre più affidabili e sofisticate, non sono ancora in grado di sostituire quelle effettuate dagli esperti immobiliari. Per questo motivo, una volta ottenuta la prima quotazione online, se si è interessati a proseguire, è consigliabile fissare un appuntamento con un agente immobiliare del luogo.

Il professionista non si limiterà ad analizzare a distanza dei dati o a dare una rapida occhiata alla casa, bensì:

controllerà , in primo luogo, la documentazione della casa , per accertarsi che sia tutto in regola e per ricavarne dati utili per la valutazione;

, in primo luogo, la , per accertarsi che sia tutto in regola e per ricavarne dati utili per la valutazione; effettuerà un accurato sopralluogo dell’immobile per valutare le reali caratteristiche dell’immobile, dallo stato di conservazione alla luminosità degli ambienti;

per valutare le reali caratteristiche dell’immobile, dallo stato di conservazione alla luminosità degli ambienti; valuterà in modo diretto le caratteristiche del quartiere ;

in modo diretto le ; effettuerà un’analisi comparativa con immobili simili venduti o messi in vendita nella stessa zona;

con immobili simili venduti o messi in vendita nella stessa zona; terrà conto dell’andamento del mercato immobiliare.

Al termine, effettuerà una stima accurata del valore dell’immobile e redigerà un report ancora più dettagliato.

Perché è importante la valutazione immobiliare

La valutazione immobiliare è l’unico strumento che permette di stabilire il valore di mercato dell’immobile e di definire, dunque, il giusto prezzo di vendita.

Sebbene in rete siano disponibili numerosi dati aggiornati relativi alle quotazioni del mercato immobiliare delle diverse zone, questi non bastano per definire il valore effettivo della propria casa, in quanto sono numerosi i fattori che concorrono a modificarlo. Nel calcolo del valore della casa, tali fattori vengono definiti attraverso i cosiddetti “coefficienti di merito”.

Richiedere una valutazione online e sul posto permette di immettere l’immobile sul mercato non solo al prezzo corretto, ma a un prezzo competitivo, attirando il giusto target e accelerandone la vendita.