Come reagire ad un licenziamento: consigli per rimettersi in gioco

Capita a tutti almeno una volta nella vita ma quando succede a noi non siamo mai abbastanza preparati: affrontare un licenziamento può essere un’esperienza emotivamente devastante. Non solo rappresenta una perdita economica, ma può anche influire negativamente sulla propria autostima e sicurezza.

In questo momento difficile, è fondamentale ricordare che si hanno la forza e le risorse per superare questa sfida e rimettersi in gioco. Vuoi qualche consiglio pratico per provare a rilanciarti nel mondo business?

Accetta ciò che provi

Il primo passo per affrontare il licenziamento è riconoscere e accettare le proprie emozioni. Sentirsi arrabbiati, tristi, o persino spaventati è del tutto normale: concediti il tempo di elaborare senza giudicarti; parlare con amici fidati o consulenti professionali può fornire un importante sostegno emotivo.

Valuta la tua situazione finanziaria

Una volta che hai iniziato a elaborare la perdita del lavoro dal punto di vista emotivo, è il momento di fare un bilancio della tua situazione finanziaria: determina quanto tempo puoi permetterti di cercare un nuovo impiego senza compromettere troppo le tue finanze. Questa fase potrebbe includere la revisione delle tue spese, l’identificazione di aree in cui è possibile ridurre i costi e, se necessario, considerare contratti temporanei o part-time per colmare il divario.

Aggiorna il tuo CV e il tuo profilo LinkedIn

Forse lo stavi rimandando da troppo tempo ma ora hai l’occasione e il motivo per aggiornare il tuo CV e il tuo profilo LinkedIn: fai in modo che riflettano accuratamente le tue competenze, esperienze e successi. Personalizza la tua lettera di presentazione per ogni candidatura, evidenziando come le tue specifiche competenze possono beneficiare le aziende. Un profilo LinkedIn aggiornato e attivo può anche aiutarti a renderti visibile agli occhi degli HR.

Rete di contatti

Il networking è più importante che mai dopo un licenziamento. Raggiungi ex colleghi, amici e professionisti del settore per far sapere che sei alla ricerca di nuove opportunità, se hai la possibilità di farlo partecipa a eventi di networking, fiere e seminari per espandere la tua rete di contatti.

Sviluppa nuove competenze

Considera questo momento come un’opportunità per sviluppare nuove abilità o migliorare quelle esistenti. Ci sono molte risorse online, come corsi gratuiti o a pagamento, che possono aiutarti a rimanere competitivo nel tuo campo o addirittura a cambiare carriera se lo desideri. Concentrati sullo sviluppo di skill che sono molto richieste nel tuo settore per aumentare le tue possibilità di trovare un nuovo lavoro.

Questa potrebbe essere l’occasione ideale per migliorare o imparare una nuova lingua attraverso una vacanza-studio. Studiare inglese all’estero ti permetterà di migliorare la tua pronuncia e competenza linguistica e allo stesso tempo ti offrirà la possibilità di vivere un’esperienza culturale arricchente. Staccare la testa dai pensieri negativi legati al licenziamento e immergersi in un ambiente nuovo e stimolante può avere effetti positivi sul tuo benessere emotivo.

Mantieni una routine quotidiana

Un ritmo prestabilito di azioni può aiutarti a mantenere un senso di normalità e scopo anche durante queste settimane così impegnative dal punto di vista emotivo. Stabilisci orari regolari per alzarti, vestirti e dedicarti alla ricerca di occupazione come se fosse la tua attività a tempo pieno, poi includi anche cose che ti piacciono e che ti aiutano a rilassarti, come fare esercizio fisico, leggere o praticare hobby.

Mantieni una prospettiva positiva

Ultimo consiglio, ma non meno importante, riguarda l’attitudine positiva: un licenziamento può sembrare un ostacolo insormontabile, ma può anche essere l’inizio di un nuovo, eccitante capitolo della tua vita professionale. Cerca di vedere questa esperienza come un’opportunità per reinventarti e perseguire passioni o interessi che potresti aver trascurato.