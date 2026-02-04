Quando si effettua il cambio gomme estive al Nord Italia?

L’estate è alle porte e con essa arriva il momento di pensare al cambio gomme, in particolar modo al Nord Italia. Dopo un inverno rigido e freddo, con pioggia e nevi abbondanti, è determinante adeguare l’equipaggiamento del proprio veicolo alle nuove condizioni climatiche.

Gli pneumatici invernali diventano meno performanti quando le temperature si alzano e potrebbero consumarsi più velocemente, aumentando i costi e riducendo la sicurezza. Che cosa dice la normativa e quali sono le possibili sanzioni? Facciamo chiarezza.

Quando effettuare il cambio gomme in estate?

Per effettuare il cambio gomme in estate è bene seguire le normative vigenti e avvalersi di professionisti certificati. Un esempio? Rivolgendosi a chi si occupa della manutenzione auto Milano si potrà procedere alla sostituzione degli pneumatici ed effettuare un check up completo, affinché si possa viaggiare in completa sicurezza.

Il Codice della Strada stabilisce una finestra temporale per la sostituzione delle gomme invernali con quelle estive. In particolare, l’obbligo di circolare con le invernali termina il 15 aprile, data a partire dalla quale si può procedere con la sostituzione. È bene evidenziare che la normativa concede un periodo di tolleranza di un mese, che si estende fino al 15 maggio.

Entro questo termine, chi monta pneumatici invernali con codice di velocità inferiore rispetto a quello indicato sul libretto di circolazione, è tenuto a effettuare la sostituzione. Il margine è stato pensato per consentire di organizzarsi per tempo, facendo attenzione a non dimenticarsi di effettuare il cambio nei tempi indicati.

Questo perché gli pneumatici invernali sono progettati per offrire aderenza su neve e ghiaccio: nel momento in cui le temperature superano i 15 gradi, il battistrada più morbido tende a deformarsi, allungando gli spazi di frenata e riducendo la stabilità del veicolo, in particolar modo in curva o su fondo asciutto.

Chi non deve cambiare le gomme dell’auto?

Ci sono degli automobilisti che non sono obbligati a eseguire il cambio stagionale. Un’eccezione è rappresentata da coloro che hanno scelto di montare pneumatici All Season, o quattro stagioni, omologati per l’uso annuale. Tali prodotti garantiscono buone prestazioni sia d’estate che d’inverno, grazie a una mescola intermedia e a un disegno del battistrada differente, tale da favorire il drenaggio dell’acqua e l’aderenza su superfici scivolose.

In ogni caso è determinante che gli pneumatici montati abbiano un codice di velocità uguale o superiore a quello indicato sul libretto. In caso contrario, l’obbligo di sostituzione resta valido altresì per le gomme All Season.

Le sanzioni per chi non effettua il cambio gomme

Circolare con pneumatici non conformi alla stagione, o al codice di velocità previsto, comporta sanzioni amministrative piuttosto salate.

La multa può variare da 422 euro fino a 1.682 euro, e nei casi più gravi può essere disposto anche il ritiro del libretto di circolazione. A quel punto, per poter tornare a utilizzare il veicolo, sarà necessario sottoporlo a una verifica presso la Motorizzazione.

Alle multe di cui sopra è necessario considerare alcune possibili ripercussioni assicurative. In che cosa consistono? In caso di incidente, per esempio, la compagnia potrebbe ridurre o rifiutare il risarcimento, se si accerta che il veicolo non era dotato di pneumatici adeguati.