Accessori auto nuova: cosa installare subito fin dal concessionario

L’acquisto di un’auto nuova è un’esperienza entusiasmante, ma anche ricca di piccole decisioni che possono incidere sul piacere di guida, sul valore residuo del veicolo e, soprattutto, sulla sicurezza. Oltre a scegliere la motorizzazione, conviene valutare con attenzione quali accessori far installare in concessionaria: l’operazione risulta più conveniente rispetto all’aftermarket, non compromette la garanzia e assicura la piena integrazione con i sistemi elettronici di bordo.

Sicurezza al primo posto: gli ADAS che fanno la differenza

Nel listino mezzi di qualunque concessionario, che può comprendere auto di vario tipo, come una MG in vendita a Roma o un’utilitaria, i sistemi avanzati di assistenza alla guida meritano priorità assoluta.

Quando si valuta l’acquisto, quindi, è possibile richiedere che il preventivo includa ultime tecnologie nella sicurezza, come la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, mantenimento attivo di corsia e monitoraggio dell’angolo cieco.

Queste tre funzioni sono infatti determinanti per guidare nella capitale e per la riduzione degli incidenti e che, dal 2026, diventeranno obbligatorie su tutte le nuove immatricolazioni nell’Unione Europea. Acquistandole già installate, si andrà a beneficiare di sensori perfettamente calibrati in fabbrica, senza rischiare incompatibilità software.

Il cruise control adattivo, gestito da un radar anteriore, introduce un ulteriore livello di sicurezza e comfort, poiché mantiene la distanza dal veicolo che precede e riduce l’affaticamento nei lunghi trasferimenti. Degno di nota anche il sistema di rilevamento della stanchezza del conducente: questa tecnologia, basata su telecamere dedicate o sensori collocati sul volante, interviene con un avviso sonoro quando riconosce segni di distrazione o affaticamento.

Oltre al lato sicurezza, va detto che una dotazione di sicurezza completa aumenta anche il valore residuo della vettura, perché gli acquirenti oggi chiedono la massima protezione.

Comfort e connettività: investire dove si vive l’auto

Per fare un esempio, analizzando le proposte di Romana Auto, si nota come molti allestimenti offrano pacchetti multimediali completi a costi ragionevoli. Un sistema infotainment con display da almeno 10 pollici, navigazione nativa e integrazione wireless non rappresentano più un optional di lusso: gli aggiornamenti “over-the-air” mantengono mappe e software aggiornate senza passaggi in officina, con evidenti vantaggi pratici.

L’head-up display, che proietta velocità e indicazioni di navigazione sul parabrezza, riduce inoltre le distrazioni, risultando prezioso nel traffico urbano.

Sul piano del comfort climatico, il climatizzatore automatico bizona (o trizona per le familiari) consente a guidatore e passeggeri di impostare temperature differenziate, prevenendo l’appannamento dei cristalli e migliorando il benessere a bordo. Sedili e volante riscaldabili, spesso offerti in abbinamento, aggiungono un plus di piacevolezza nei mesi invernali.

Quanto aumenta il valore nel tempo: scegliere ora per risparmiare dopo

Chi esita a investire negli optional potrebbe considerare il doppio vantaggio economico nel medio periodo. Da un lato, equipaggiamenti come cerchi in lega, vernice metallizzata o pacchetto parcheggio con sensori a 360 gradi e telecamera aumentano l’attrattività dell’auto sul mercato dell’usato, abbreviandone i tempi di rivendita e sostenendone la quotazione. Dall’altro, accessori installati in concessionaria godono della stessa garanzia del veicolo e possono essere inclusi integralmente nelle polizze Kasko.

Il consiglio pragmatico è di stilare una lista di priorità, con sicurezza e comfort intelligente ai primi posti e, solo in seguito, elementi puramente estetici. Così organizzato, l’investimento iniziale si tradurrà in maggiore serenità alla guida, un valore residuo superiore e una protezione assicurativa più solida.