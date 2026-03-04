Come risparmiare sulla polizza auto: consigli e strategie efficaci

Il costo dell’assicurazione auto rappresenta una spesa fissa importante per ogni famiglia, ma l’abitudine di accettare il rinnovo automatico proposto dalla propria compagnia, spesso per inerzia, si rivela quasi sempre la scelta meno conveniente. Nel mercato libero odierno, infatti, esistono numerose possibilità per ottimizzare questa spesa, a condizione di adottare un approccio più consapevole e proattivo. Per ottenere un risparmio concreto senza sacrificare la qualità della protezione, è fondamentale combinare diverse strategie. La più efficace è senza dubbio il confronto attento delle varie offerte disponibili, un passo cruciale per individuare la polizza auto più adatta alle proprie necessità.

Confrontare più offerte

Prima della scadenza della propria polizza, è fondamentale dedicare del tempo alla richiesta di più preventivi. Gli strumenti di comparazione online sono un ottimo punto di partenza per farsi un’idea rapida del mercato, ma è utile anche contattare direttamente le compagnie per ottenere proposte personalizzate. Questa semplice azione di confronto può rivelare differenze di prezzo notevoli per la stessa tipologia di copertura.

Attivare l’RC Familiare

Un altro strumento di risparmio fondamentale, specialmente per le famiglie e i neopatentati, è la Legge Bersani, oggi evoluta nell’RC Familiare. Questa normativa permette di assicurare un nuovo veicolo (nuovo o usato) acquisendo la migliore classe di merito presente all’interno del proprio nucleo familiare. In pratica, un figlio neopatentato, che altrimenti partirebbe dalla classe più costosa (la 14esima), può ereditare la prima classe di un genitore con cui convive, con un risparmio sul premio che può essere enorme. L’RC Familiare estende questo beneficio anche a diverse tipologie di veicoli, permettendo, ad esempio, di assicurare una nuova moto con la classe di merito di un’auto.

Scelta oculata delle garanzie accessorie

Spesso, per fretta o per abitudine, si tende ad acquistare pacchetti preconfigurati che includono coperture non necessarie. È essenziale valutare il proprio profilo di rischio e le caratteristiche del veicolo. Su un’auto vecchia e dal basso valore commerciale, ad esempio, una costosa polizza Kasko (che copre i danni al proprio veicolo anche in caso di colpa) potrebbe non essere economicamente vantaggiosa. Al contrario, per un veicolo nuovo parcheggiato in strada in una grande città, la garanzia Furto e Incendio è quasi indispensabile. Personalizzare la polizza, scegliendo solo le tutele che servono davvero, è un modo efficace per ridurre il costo finale.

Black box e franchigia

Infine, esistono altre due leve su cui agire per abbassare il premio. La prima è l’installazione della scatola nera (black box). Molte compagnie offrono uno sconto significativo a chi accetta di installare questo dispositivo telematico, che registra lo stile di guida e i dati del veicolo. Promuove una guida più sicura e aiuta a chiarire le responsabilità in caso di incidente, un vantaggio che la compagnia “premia” con una tariffa più bassa. La seconda leva è la franchigia. Accettare di avere una franchigia, ovvero una piccola parte del danno che rimane a proprio carico in caso di sinistro sulle garanzie accessorie, permette di ottenere uno sconto sul premio annuale. È una scelta da ponderare, ideale per chi preferisce un costo annuo più basso a fronte di una piccola spesa in caso di danno.