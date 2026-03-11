Emilia Romagna: come visitarla comodamente partendo da Reggio Emilia

L’Emilia Romagna è una delle regioni più ricche d’Italia sia dal punto di vista naturalistico che enogastronomico. Per conoscerla al meglio, non bisogna limitarsi a una sola area, ma è necessario esplorare le sue molteplici città, ognuna dotata di un’identità unica e affascinante.

Una soluzione ideale per viaggiare nella zona in tutta tranquillità è il noleggio auto, che consente di muoversi in totale libertà senza dipendere dagli orari dei mezzi pubblici. Aziende che offrono questo servizio, come Maggiore, hanno sede in diverse località della regione, tra cui Reggio Emilia, e mettono a disposizione un’ampia gamma di veicoli.

Dal minibus ai pulmini, fino alle auto elettriche, il parco auto di Maggiore consente di organizzare viaggi e soggiorni prolungati in totale comfort e pianificare un itinerario senza limitazioni.

Perché spostarsi con un’auto a noleggio

Come spiegato in precedenza, il noleggio auto Reggio Emilia è un servizio pratico e flessibile, ideale per chi desidera scoprire tutta la regione senza vincoli di orari o percorsi prestabiliti. Con un’auto a disposizione, infatti, è possibile organizzare il proprio itinerario in totale autonomia, raggiungendo con facilità sia le grandi città d’arte come Bologna, Parma e Modena, sia i borghi storici e le meraviglie naturali dell’Appennino o della Riviera Romagnola.

Il noleggio è particolarmente vantaggioso per chi viaggia con bagagli ingombranti, poiché evita lo stress di doverli trasportare sui diversi mezzi pubblici, spesso molto affollati. Inoltre, con un veicolo a noleggio si possono trasportare comodamente eventuali acquisti senza il problema dello spazio a disposizione.

Per i gruppi o le famiglie numerose poi noleggiare un veicolo spazioso come un pulmino o un piccolo van permette di spostarsi insieme, senza la necessità di dividersi su più mezzi.

Cosa vedere

Reggio Emilia è una città ricca di storia e cultura, con numerosi luoghi di interesse da visitare. Il cuore pulsante della città è Piazza Prampolini, conosciuta anche come Piazza Grande, dove sorgono edifici simbolo come il Duomo di Reggio Emilia, dedicato a Santa Maria Assunta. Questa cattedrale romanica, con la sua imponente facciata e il suggestivo interno, rappresenta un importante patrimonio architettonico.

La piazza ospita anche il Palazzo del Monte di Pietà e il Palazzo Comunale, testimonianze del potere politico e religioso della città. A poca distanza si trova la Basilica della Ghiara, un capolavoro del barocco emiliano, celebre per i suoi affreschi, tra cui il ciclo di Ludovico Carracci, dedicato alla Madonna della Ghiara. Questo luogo di culto è una meta imperdibile per gli appassionati di arte e spiritualità. Un altro simbolo cittadino è il Teatro Municipale Romolo Valli, inaugurato nel 1857.

Nei dintorni, a soli 30 minuti d’auto, si può raggiungere Parma, che incanta i turisti con il suo patrimonio artistico e la tradizione gastronomica. Non si può lasciare la città senza aver degustato il famoso Parmigiano e il Prosciutto.

Più lontane, ma ugualmente meritevoli di una visita, ci sono Rimini, celebre per la sua vita notturna e le spiagge, e Ravenna, con i suoi mosaici bizantini e il sepolcro di Dante Alighieri, patrimonio dell’UNESCO. Per raggiungerle da Reggio Emilia sono necessarie all’incirca due ore di auto.