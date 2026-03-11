Oroscopo della Primavera, cosa dicono le stelle per ogni segno

La primavera è ufficialmente iniziata, ma cosa prevedono le stelle per questa nuova stagione? Consultiamo l’Oroscopo e scopriamo cosa riserba ad ogni segno.

Mercoledì 20 marzo, alle ore 04:07, è ufficialmente iniziata la primavera. In quell’istante, il Sole ha lasciato i Pesci ed è entrato in Ariete: questo è sinonimo di inizio della bella stagione nell’emisfero boreale. Rappresenta il momento dell’anno, insieme all’equinozio di autunno, in cui giorno e donne hanno la stessa durata. Dal punto di vista zodiacale, dal 20 marzo 2024 si apre un nuovo anno.

Dobbiamo prepararci a dire addio alla quiete invernale. E’ arrivato il momento di passare all’azione: inizia un periodo di sincerità per ogni segno dello zodiaco, senza ovviamente esagerare per non incappare in conseguenze negative. Vediamo quali sono le previsioni segno per segno per tutta la stagione, dal 21 marzo 2024 al 21 giugno 2024.

Oroscopo per tutta la stagione: cosa si prospetta in primavera per ogni segno

Ariete

Il periodo di tranquillità è ufficialmente finito. Adesso si torna alla carica, pieni di energia. In questa stagione, è bene seguire l’istinto e l’intraprendenza senza alcun timore: sono dietro l’angolo nuove proposte sia a lavoro che in amore.

Toro

C’è un gran bisogno di ritrovare sé stessi e rigenerarsi nella solitudine. Per questa stagione, è bene tirare dritto per la propria strada, a maggio arriverà la svolta totale.

Gemelli

E’ arrivato il momento di superare la pressione e la tensione che hanno caratterizzato l’inizio di questo 2024. E’ bene lasciarsi tutto alle spalle e guardare avanti, perché le stelle prevedono successo per la nuova stagione.

Cancro

Non c’è favore da parte di Sole e Mercurio, ma è comunque giunta l’ora di prendersi i propri riconoscimenti rispetto a quel che si ha dimostrato. Chiedere per avere e se così non fosse, allora si chiudono le porte e si aprono nuovi portoni. Non bisogna aver timore dei prossimi mesi: gira tutto a favore.

Leone

Non bisogna arrendersi, nonostante l’opposizione di Marte e Venere. Il segno del Leone è un segno lottatore e quando subentrano delle difficoltà c’è solo da iniziare a combattere per affrontarle.

Vergine

Finisce un periodo di grande riflessione, adesso bisogna solo agire. Nessun timore a chiudere rapporti o progetti: si ha tutto il potere per governare la propria vita e non lasciare che la governino gli altri.

Bilancia

Sta per iniziare una stagione di dialoghi e confronti. E’ arrivato il momento di chiedere il conto. Se sarà salato, si può pensare di scappare e non pagare: è finito il tempo in cui si scende a compromessi.

Scorpione

La priorità adesso deve essere quella di ritrovare sé stessi. L’inverno ha scombussolato molte cose, tuttavia ora bisogna ricercare un equilibrio. Per farlo, serve prendere in mano la propria vita e lasciarsi trascinare da un po’ di sano egoismo.

Sagittario

Si apre un periodo sereno: addio alla pesantezza dell’inverno, la primavera ha la forma di una piuma leggera. Il mondo sorride e tutto girerà nel verso giusto.

Capricorno

E’ arrivato il momento giusto per costruire. Se serviranno delle certezze, non si dovrà avere paura di chiederle e cercarle: solo chi domanda, riceverà risposte.

Acquario

La parola chiave per questa primavera è “sincerità“. E’ importante iniziare a parlare senza alcun freno. Chi si esprime senza esagerare fa sempre del bene. Non bisogna aver paura di dire di “no” ed è meglio non insistere se già in partenza si è consapevoli della sconfitta.

Pesci

Primavera significherà far sentire la propria voce. E’ giunto il momento giusto per chiedere quel che spetta, al fine di far decollare progetti ed obiettivi. Occhio a non esagerare: il segreto del successo è sempre la moderazione.