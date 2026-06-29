Xiaomi lancia in crowdfunding una rivoluzionaria telecamera di sorveglianza: doppia lente, 4G e alimentazione solare

Una casa non è solo muri e finestre. È anche quella piccola pace quando chiudi il cancello e sai che, se succede qualcosa, qualcuno “vede”. Xiaomi ci prova con una nuova idea: una telecamera che non chiede prese né Wi‑Fi. Una promessa semplice, quasi liberatoria, che parte dal basso: il crowdfunding.

Xiaomi e la nuova telecamera di sorveglianza

Xiaomi torna alle origini del suo ecosistema. Lancia in raccolta fondi una nuova telecamera di sorveglianza pensata per l’esterno. La spinta è chiara: portare sicurezza dove i cavi non arrivano. È un progetto che parla a chi vive fuori città, a chi ha un box lontano dal router, a chi desidera una soluzione pulita, senza installazioni complicate.

Non è la solita camera

Non è la solita camera. L’azienda mette sul piatto due elementi che cambiano il gioco. Ma ci arrivo tra poco.

Ho visto troppe videocamere spente proprio quando servivano. Batterie dimenticate. Segnale Wi‑Fi ballerino in giardino. È frustrante. Qui Xiaomi gioca un’altra partita: una camera “libera” dall’impianto di casa, connessa ovunque e autonoma nell’energia. È un’idea pratica, ancor prima che tech.

Caratteristiche della telecamera

Come va nel concreto? L’unità è orientata all’uso outdoor. Struttura compatta. Corpo anti‑intemperie. Xiaomi non ha ancora indicato il grado IP, ma per questa fascia ci aspettiamo valori comuni per l’esterno (IP65 o IP66). La gestione passa con ogni probabilità dall’app di ecosistema, com’è tradizione, anche se non c’è conferma ufficiale sui servizi cloud o sulla memoria locale.

E ora il punto centrale. La novità sta nell’accoppiata: doppia lente e connettività 4G con alimentazione solare. La duplice ottica serve a unire una vista ampia e una più ravvicinata. Più contesto e più dettaglio, insieme. È utile quando vuoi riconoscere un volto al cancello, senza perdere la scena più larga del vialetto. Il modulo 4G libera dalla rete di casa: inserisci una SIM dati e la videosorveglianza outdoor funziona anche in un casale isolato o in cantiere. Il pannello solare, infine, ricarica in modo continuo: riduce al minimo gli interventi e copre lunghi periodi lontano da prese di corrente.

Come funziona e perché interessa

Rilevazione movimento e notifiche in tempo reale sono lo standard di queste soluzioni; ci aspettiamo filtri intelligenti per ridurre i falsi allarmi, ma Xiaomi non ha ancora diffuso i dettagli.

La visione notturna dovrebbe essere parte del pacchetto: resta da capire se con LED IR invisibili o con illuminatore a luce calda.

Lato alimentazione, il pannello solare dovrebbe mantenere la batteria carica con esposizione adeguata; autonomia e capacità non sono state comunicate.

Per l’uso con 4G servirà una SIM dati. Consumo medio? Dipende da bitrate, codec e ore di streaming. Chi usa solo notifiche e clip brevi spesso resta sotto 2‑3 GB/mese; è un riferimento prudente, non un dato ufficiale.

Prezzo, disponibilità e limiti da chiarire

Il lancio in crowdfunding avviene di norma in Cina, con prezzo inferiore al retail. Al momento non ci sono informazioni certe su distribuzione globale, banda 4G supportata e opzioni di archiviazione. Sono aspetti cruciali: compatibilità delle frequenze, costi cloud, eventuale slot microSD e politica sulla privacy.

L’idea, però, è limpida. Una smart camera che si installa dove serve, non dove arriva il cavo. Tecnologia che toglie attrito più che aggiungere funzioni. Non è questo, in fondo, il motivo per cui certe novità ci restano addosso? Immagina un vialetto al tramonto, la luce bassa, il pannello che fa il suo lavoro in silenzio. Cosa cambierebbe, per te, se la sicurezza smettesse di chiedere permesso alla casa?