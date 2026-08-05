20 Percorsi di Trekking Indimenticabili in Europa: Un Viaggio tra Natura Selvaggia e Avventura

Venti cammini, un continente che respira. Dalle falesie all’oceano alle creste ghiacciate, l’Europa si apre passo dopo passo: è un invito al ritmo lento, al vento in faccia, alla scoperta di quella natura selvaggia che pensavi lontana e invece aspetta dietro l’angolo.

C’è chi parte per fuggire, chi per cercare. Io scelgo i sentieri quando ho bisogno di misurare il tempo con il respiro. L’Europa offre percorsi di trekking per ogni stagione e livello. Le tappe sono chiare, i rifugi accoglienti, la segnaletica spesso impeccabile. Eppure l’avventura resta lì: nel meteo che cambia, nei tratti esposti, nel silenzio che fa spazio ai pensieri.

Prima di partire: controlla sempre mappe aggiornate, condizioni dei tracciati e aperture dei rifugi. Alcune sezioni possono chiudere per lavori o frane, soprattutto in aree costiere e d’alta quota.

Grandi classici d’Europa

GR20, Corsica (Francia): circa 180 km in 12–16 giorni. Duro, tecnico, panorami immensi. Un vero banco di prova per il tuo cammino.

Tour du Mont Blanc (Francia–Italia–Svizzera): 170 km, 7–11 giorni, oltre 10.000 m D+. Rifugi storici, ghiacciai a vista.

Alta Via 1, Dolomiti (Italia): 120 km, 8–10 giorni. Crode pallide, laghi turchesi, passi iconici.

West Highland Way (Scozia): 154 km, 7–8 giorni, da Milngavie a Fort William. Loch Lomond, Rannoch Moor e l’eco del Glen Coe.

Camino Francés verso Santiago (Spagna): 780 km, 30–35 giorni. Cultura, incontri, lunghe pianure. Un itinerario che ti cambia passo.

Rota Vicentina – Fishermen’s Trail (Portogallo): 226 km su falesie atlantiche. Sabbia, vento, luce cruda dell’oceano.

Ruta del Cares, Picos de Europa (Spagna): 24 km A/R. Gola scavata nella roccia, vuoti vertiginosi. Evita i picchi di agosto.

Sentiero Azzurro, Cinque Terre (Italia): 12 km tra cinque borghi. Tratti soggetti a chiusure: verifica prima di partire.

Kungsleden, tratto nord (Svezia): 100–130 km tra tundra e capanne STF. Zaini leggeri, orizzonti larghi.

Laugavegur (Islanda): 55 km, 3–4 giorni. Fiumi da guadare, valli fumanti, colori lunari.

Qui sta la rivelazione: la natura europea è potente ma accessibile. Puoi scegliere tratti brevi e vivere comunque la sostanza dell’escursione. Lontano dagli slogan, vicino alla tua misura.

Selvaggio e sorprendente

Cresta dei Făgăraș (Romania): 70–90 km, 5–7 giorni. Moldoveanu 2.544 m, meteo rapido, creste aeree.

Parco del Retezat (Romania): anello dei laghi attorno a Bucura, 20–25 km. Pietraia, vette oltre i 2.500 m, silenzi veri.

Triglav – Valle dei Sette Laghi (Slovenia): 2 giorni, 20–30 km. Rifugi accoglienti, saliscendi lunghi; ferrate solo per la vetta.

Via Dinarica, Premužićeva staza (Croazia): 57 km nel Velebit. Pietra calcarea, vista Adriatico, opera d’ingegneria degli anni ’30.

Kom–Emine (Bulgaria): 650 km sopra la dorsale balcanica. Scegli 2–4 giorni nella sezione centrale e senti il respiro dell’Est.

Rysy, Tatra (Polonia/Slovacchia): cima a 2.499 m. Un giorno impegnativo, tratti con catene, meteo capriccioso.

Malerweg, Svizzera Sassone (Germania): 112 km in 8 tappe. Pilastri d’arenaria, foreste, curve dell’Elba.

Hardangervidda (Norvegia): 60–100 km su altopiano glaciale. Rifugi DNT, tempo volatile, luce che non finisce.

Trotternish Ridge, Isola di Skye (Scozia): 30 km di cresta. Terreno selvaggio, traccia sottile, paesaggi primordiali.

Vereda do Areeiro, Madeira (Portogallo): 7 km A/R tra Areeiro e Ruivo. Gallerie scavate, scale aeree, mare di nuvole.

Porta acqua, strati contro il vento, una mappa offline. Rispetta i limiti dei parchi, saluta chi incontri, ascolta il passo. A volte basta un’ora di luce buona per sentirsi parte del mondo. La prossima volta che apri la porta, quale orizzonte vuoi attraversare?