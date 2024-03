Ragazzo investito e ucciso da un treno: poco prima avrebbe mandato un sms al padre

Un ragazzo di 20 anni è morto questa mattina a Genova dopo essere stato investito da un treno in corsa: sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Aveva solo 20 anni il ragazzo che nella mattinata di oggi è stato investito e ucciso da un treno in corsa a Genova. Il terribile investimento è avvenuto sui binari nel tratto compreso tra le stazioni ferroviarie di Sturla e Quarto dei Mille.

Scattato l’allarme, sul luogo della tragedia sono arrivati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118, ma per il 20enne non c’è stato nulla da fare: ai soccorritori non è rimasto altro che appurarne la morte. Intervenuti anche gli agenti della Polizia Ferroviaria che stanno cercando di capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Dai primi riscontri, la seconda ipotesi sarebbe quella più accreditata al momento.

Tragedia a Genova questa mattina, martedì 12 marzo: un ragazzo di 20 anni è stato travolto e ucciso da un treno nel tratto tra le stazioni di Sturla e Quarto dei Mille.

Il giovane, secondo le prime ricostruzioni sul caso, come scrivono varie fonti locali e la redazione dell’Ansa, si trovava sui binari quando è stato centrato in pieno da un Intercity in transito, il cui macchinista non è riuscito a frenare in tempo per evitare l’impatto.

Pochi minuti e sul luogo della tragedia sono arrivati una squadra dei vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. I soccorritori hanno provato a rianimare il 20enne, ma non c’è stato altro da fare che dichiararne la morte. Fatali i traumi riportati nell’investimento.

Ipotesi suicidio

Oltre ai soccorsi, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Ferroviaria che hanno avviato le indagini e gli accertamenti sull’accaduto. Rimane da capire se si è trattato di un gesto volontario o di un incidente. In tal senso, gli agenti hanno sentito i viaggiatori che si trovavano sulla banchina vicino al luogo della tragedia. Da quanto ricostruito ad ora, si propende il gesto estremo: pare che il giovane sia sceso sui binari da solo e poco prima abbia mandato un messaggio al padre.

L’incidente ha inevitabilmente provocato disagi alla circolazione ferroviaria che è stata sospesa con diversi convogli regionali e nazionali cancellati o in ritardo.