⁠Chiara Nasti, lo sfogo dell’influencer sui social: “Uno schifo”

⁠Chiara Nasti si è lasciata andare con un duro sfogo sui social: l’influencer ha vissuto un vero e proprio incubo, che le ha lasciato l’amaro in bocca.

La famiglia di Chiara Nasti si sta allargando, con l’influencer napoletana che porta in grembo una bambina. Già mamma di Tiago, la 26enne è al sesto mese di gravidanza, che sta raccontando sui social dove è seguitissima, in particolare su Instagram dove conta 2milioni di follower. Oltre agli scatti in cui è bellissima, sul social la Nasti sta raccontando la dolce attesa. In questo periodo sta contando di tutto il supporto del marito Mattia Zaccagni, calciatore con cui è sposata dall’estate 2023.

La Nasti sta vivendo al meglio la gravidanza, continuando ad allenarsi e a portare avanti le sue routine. Tuttavia, non mancano momenti no: di recente l’influencer stessa ha raccontato un episodio spiacevole in cui è rimasta coinvolta (scopri qui la sofferta confessione di un noto personaggio dello spettacolo).

⁠Chiara Nasti, accade l’impensabile: lo sfogo dell’influencer

Con l’avvicinarsi della Pasqua, in tanti stanno correndo al supermercato a fare la spesa, acquistando le tanto agognate uova di cioccolata. Lo stesso ha fatto la Nasti che si è recata in uno store per acquistare il dolce pasquale. Ed è qui che ha vissuto un episodio spiacevole, che l’ha portata a sfogarsi duramente sui social.

Lei stessa ha raccontato l’incubo vissuto al supermercato. Recatasi presso la cassa dedicata alle donne incinta e ai disabili, la coda è stata infinita includendo un po’ di tutto: la cosa ha colpito la Nasti, che ha sottolineato come nessuno le abbia dato precedenza. “Un schifo. La gentilezza è passata di moda”, il commento di Chiara, dispiaciuta e arrabbiata per l’accaduto (qui trovi un retroscena da brivido su una nuova showgirl).

⁠Chiara Nasti, dopo lo sfogo: la vicinanza dei fan

La Nasti ha condiviso nelle stories Instagram le immagini delle casse prese d’assalto, lamentando la mancanza di gentilezza e come nessuno le abbia chiesto di passare avanti, malgrado sia visibilmente incinta. Tra tre mesi, la sua bambina verrà alla luce. La brutta esperienza vissuta al supermercato l’ha colpita profondamente, rendendo la sua spesa pasquale molto amara.

Con lo sfogo, l’influencer ha fatto scoppiare un vero e proprio caso, sollevando un polverone. Tanti fan hanno dimostrato tutta la loro vicinanza all’influencer napoletana. Malgrado Chiara si spesso criticata dagli utenti, questa volta ha raccolto molti consensi: tutti le hanno dato ragione, concordi di come oggi la gentilezza non sia di casa.