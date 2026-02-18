Vacanza invernale in Val Pusteria: sci, wellness e stupendi panorami

La Val Pusteria, nel cuore del territorio dolomitico, offre durante l’inverno e la primavera esperienze uniche che combinano sport sulla neve, wellness e panorami davvero stupendi. Fra le tante zone interessanti della vasta Val Pusteria merita sicuramente una menzione Brunico, città medievale nei pressi del comprensorio sciistico/escursionistico del Plan de Corones (Kronplatz) che rappresenta il fulcro di attività per gli appassionati di montagna e per chi cerca momenti di relax immersi nella natura.

Attività sciistiche e sportive in inverno e primavera

Il Plan de Corones è rinomato per le sue piste da sci che si estendono per oltre 120 km, adatte sia ai principianti che agli sciatori più esperti. Gli impianti di risalita moderni garantiscono un accesso rapido e confortevole alle vette, permettendo di godere appieno delle discese panoramiche.

Per chi desidera un’esperienza particolare, lo sci notturno sulla pista “Cianross” a San Vigilio offre l’emozione di sciare sotto le stelle, con impianti aperti in orari serali selezionati.

Gli amanti dello snowboard possono divertirsi nello Snowpark Kronplatz, attrezzato con strutture per tutti i livelli, dai principianti ai rider più esperti. Per chi preferisce attività alternative, le piste da slittino “Korer” a Riscone e “Cianross” a San Vigilio offrono divertimento assicurato per tutta la famiglia, con la comodità di risalite tramite cabinovia.

Un’esperienza indimenticabile è rappresentata dai voli in elicottero organizzati da KronAir, che permettono di ammirare dall’alto le meraviglie naturali come il Lago di Braies, le Tre Cime di Lavaredo e la Marmolada, offrendo una prospettiva unica sulle Dolomiti.

Wellness, divertimento e relax

Dopo una giornata intensa sulle piste, concedetevi momenti di puro relax in uno dei numerosi centri benessere della zona. Tra le opzioni di hotel wellness in Alto Adige, i Winkler Hotels spiccano per la loro offerta esclusiva. Con quattro strutture, tre a San Lorenzo di Sebato e una a Falzes, i Winkler Hotels vantano un’area benessere di oltre 13.000 m², comprendente 15 piscine, 21 saune e 12 sale relax. Ogni hotel dispone di una piscina esterna riscaldata e ampie zone sauna, ideali per rigenerarsi dopo le attività sportive.

Per un’esperienza unica, partecipate alle saune evento notturne presso l’Hotel Winkler, dove potrete rilassarvi nella sauna panoramica con vista sulla Val Pusteria e godervi bagni di vapore seguiti da una nuotata al chiaro di luna. I trattamenti per coppie offrono percorsi benessere ispirati sia all’Oriente che alle tradizioni locali, garantendo momenti di intimità e relax.

Non solo sci in Val Pusteria

Soggiornando nella zona di Brunico, avrete l’opportunità di visitare affascinanti località facilmente raggiungibili. Il pittoresco Lago di Braies, noto per le sue acque cristalline e incorniciato da maestose montagne, offre scenari da cartolina ed è accessibile anche durante i mesi invernali, quando il lago ghiacciato crea un’atmosfera magica.

Un’altra meta imperdibile sono le Tre Cime di Lavaredo, simbolo delle Dolomiti, che offrono panorami spettacolari e numerosi sentieri per escursioni invernali. La vicinanza a queste meraviglie naturali rende la Val Pusteria un punto di partenza ideale per esplorare le bellezze dell’Alto Adige.

Inoltre, la città di Brunico stessa merita una visita: il suo centro storico affascinante, con negozi tradizionali e caffè accoglienti, offre un’atmosfera calorosa. Il Messner Mountain Museum Ripa, situato nel castello di Brunico, offre un’immersione nella cultura e nella storia delle popolazioni di montagna di tutto il mondo.

In conclusione, una vacanza invernale in Val Pusteria, specialmente nei dintorni di Brunico, offre un perfetto connubio tra attività sportive, benessere e scoperta di paesaggi e culture uniche. Che siate appassionati di sci, in cerca di relax o desiderosi di esplorare nuove località, questa regione saprà soddisfare ogni vostra aspettativa.