Strada Romantica: cos’è e come organizzare il tuo viaggio? Low coast e bellissimo in ogni stagione!

Sapete cos’è la Strada Romantica? Un viaggio bellissimo e relativamente economico tra i castelli più belli di sempre. Come organizzarlo?

Strada Romantica: che cos’è?

Non sapete dove pianificare le vacanze questo inverno? La Strada Romantica è una valida alternativa adatta a tutti ed in particolar modo a coloro che sono alla ricerca di una meta rilassante e non troppo lontana. Si tratta di un percorso turistico lungo 460 km che va da Füssen – nel sud della Germania – fino a Wüzburg. Il percorso rappresenta un itinerario tra i più belli e pittoreschi castelli della Baviera ed è proprio da questa atmosfera magica che prende il suo nome.

Il tempo consigliato per l’intero itinerario è di circa una/due settimane, se si vogliono fare le cose con calma. Il percorso tuttavia può essere accorciato. La maggior parte dei turisti, infatti, scelgono di vedere soltanto alcune attrazioni selezionate. Ecco dunque una lista dei luoghi che non potete proprio perdervi.

Tra i castelli della Baviera: l’itinerario da seguire

Castello di Neuschwanstein: si tratta della vera attrazione della Strada Romantica. È un castello risalente al XIX secolo situato nella zona sud-ovest della Baviera, sulle colline sopra a Füssen. Costruito dal re Ludovico II, si tratta di uno dei castelli più belli e meglio conservati al mondo. L’edificio è stato preso come modello da Walt Disney per disegnare il suo famoso castello delle favole.

Residenza di Wüzburg: si tratta di un palazzo maestoso realizzato quasi interamente dall'architetto tedesco Balthasar Neumann, tra i più importanti artisti del barocco. All'interno del palazzo, la grande scalinata che porta al primo piano è coperta da un soffitto affrescato realizzato da Giambattista Tiepolo.