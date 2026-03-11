Chanel Totti mostra l’uomo che ha rubato il suo cuore: “Io e te”. È cambiato… addio a Cristian Babalus?

Chanel Totti mostra ai suoi accaniti fan l’uomo che ha rubato il suo cuore: non si tratta del fidanzato Cristian Babalus. Cosa è accaduto tra i due?

Di lei si parla già – e si continuerà a parlare – da molto tempo. E non solo perché è la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti: una delle coppie più attenzionate dello showbiz, in ragione del divorzio che li sta vedendo ancora protagonisti.

Chanel Totti – 17 anni da compiere il prossimo maggio – ha saputo concentrare le attenzioni del pubblico su di sé anche per altre ragioni. Dalle Instagram stories con cui la giovane condivide ogni singolo aspetto della sua quotidianità, fino alle vacanze all’insegna del lusso che la classe 2007 non manca di affrontare.

Viaggi che la secondogenita di Totti e Blasi si concede rigorosamente al fianco di Cristian Babalus, il giovanissimo imprenditore romano che ha stregato il suo cuore. Anche se le ultime pubblicazioni della 16enne, di fatto, sembrerebbero non veder più coinvolta la sua dolce metà.

In uno dei recenti scatti condivisi da Chanel tramite le stories, è un altro l’uomo che compare al fianco della giovanissima. Una persona che, lascia intendere la foto, parrebbe essere ben più importante per la secondogenita di Totti e Blasi. Che, con Cristian Babalus, la relazione sia giunta ai titoli di coda?

Chanel Totti, relazione finita con Cristian Babalus? L’uomo che compare al suo fianco è un altro – FOTO

Tra Chanel Totti e Cristian Babalus, la relazione è già giunta ai titoli di coda? Non proprio. O meglio, dalle pubblicazioni che la 16enne non manca di condividere sui social non si evince una notizia di tal genere. Certo è che il cuore della giovanissima, stando a quanto rivela la recente Instagram story postata, è letteralmente spaccato a metà.

Da un lato il sentimento per l’imprenditore romano; col quale, salvo aggiornamenti dell’ultimo minuto, il rapporto procede a gonfie vele. Dall’altro, l’amore di lunga data – quello che nessun’altra relazione potrebbe arrivare a rimpiazzare – per papà Francesco Totti.

Chanel, che ha condiviso un’immagine che la vede abbracciata all’uomo più importante della sua vita, non ha mancato di accompagnare la pubblicazione con la seguente descrizione: “Io e te“. A riprova del fatto che il suo cuore, prima di appartenere a Cristian Babalus, appartiene proprio all’ex campione della Roma. Il quale, della sua secondogenita, sembrerebbe a dir poco geloso.

Francesco Totti gelosissimo della figlia Chanel: la difende contro tutto e tutti

Non ha mai negato, Francesco Totti, di essere estremamente geloso della figlia Chanel. E di essere disposto a tutto pur di difenderla. Fino al punto da “bacchettare” i fan che indirizzano elogi ed apprezzamenti – da lui considerati eccessivi – alla 16enne.

Un rapporto, quello tra papà e figlia, che non potrà mai essere rimpiazzato da nessun altro uomo che, nel futuro, dovesse entrare a far parte della vita di Chanel. Per la secondogenita del pupone, del resto, il “primo amore” rimarrà sempre quello per il suo affezionato, tenerissimo papà.