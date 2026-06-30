Tragedia nei Campi: Bracciante Marocchino Muore per un Malore Mentre Raccoglie Angurie nel Mantovano

Nel silenzio teso dei campi, quando il sole picchia e i pensieri si accorciano, una giornata di lavoro si è spezzata: un uomo, un nome, una vita tra le file delle angurie.

C’è un’immagine che resta: file di angurie lucide, coltivate con pazienza nella piana del Mantovano. L’aria ferma di metà pomeriggio. I gesti ripetuti di chi raccoglie, taglia, solleva. Il lavoro nei campi ha un suo ritmo: sembra semplice, ma non lo è. Il corpo fa da orologio, la pelle misura il caldo, l’acqua diventa un appuntamento.

I braccianti arrivano presto. Camminano tra i filari con guanti e cappelli, cercano ombra quando c’è. Qualcuno si scambia una battuta, altri restano in silenzio. È un mestiere dove si impara a “sentire” la giornata. A fare i conti con la fatica e con i tempi della natura.

A metà pomeriggio, a Borgocarbonara, tutto questo si è fermato. Un bracciante agricolo di 55 anni, Haddad Taher, di nazionalità marocchina, si è sentito male mentre stava lavorando alla raccolta delle angurie. Dalle prime informazioni, i presenti hanno allertato i soccorsi. Non ci sono al momento dettagli definitivi sulle cause del malore e del decesso. È un punto su cui attendere conferme ufficiali: ogni altra ipotesi rischia di essere ingiusta.

Chi era Haddad? Non abbiamo dati certi sulla sua storia personale. Resta il suo nome, e il lavoro che stava facendo. Resta l’immagine di una squadra improvvisamente ammutolita, di coltelli posati a terra, di sguardi fissi sull’orizzonte piatto della campagna.

Lavoro nei campi e caldo: cosa sappiamo

Ogni estate, il lavoro nei campi espone a rischi seri. Le linee guida ufficiali parlano chiaro: servono pause all’ombra, acqua fresca a portata di mano, orari spezzati nelle ore più torride, formazione su come riconoscere i segnali del colpo di calore. In molte aziende virtuose si fa già così. Altrove, la realtà è più fragile: tempi stretti, filiere lunghe, margini sottili.

Secondo i dati ufficiali, in Italia ogni anno oltre mille persone muoiono sul lavoro. L’agricoltura resta tra i settori a maggior rischio, insieme a edilizia e logistica. Non sono numeri freddi: sono persone, famiglie, comunità. E ricordano che la sicurezza sul lavoro non è un dettaglio burocratico, ma una responsabilità collettiva.

Il nome e la terra

Dire “bracciante” non basta. Dire “migrante” non basta. Le parole vanno maneggiate come si fa con i frutti maturi: con cura. Perché il rischio è quello di appiattire le storie. Invece, dietro a ogni cassetta piena ci sono mani diverse, accenti diversi, la stessa urgenza di tornare a casa la sera.

In questi giorni, nel Mantovano, la campagna continua a respirare lenta. Le angurie attendono sui bancali dei mercati, tagliate in spicchi rossi che fanno pensare alla freschezza e non alla fatica. Ma il filo tra ciò che arriva sulla tavola e chi lo raccoglie è corto. È qui, sotto i nostri occhi.

Non esistono finali consolatori per una vita che si spezza in un campo. Possiamo però fare una cosa semplice e difficile: tenere insieme il nome, il lavoro e la dignità. Domani, alla prima fetta d’anguria, qualcuno penserà al freddo dolce del frutto. Qualcun altro immaginerà il calore della terra. E tu, mentre mordi, che volto dai a quelle mani che non vediamo quasi mai?