Rete di Spionaggio per la Russia Smantellata: Ex Militari e Personale della Difesa Coinvolti

In controluce, la sicurezza di un Paese somiglia a una trama fitta: fili sottili che tengono insieme fiducia, memoria e riservatezza. A volte uno di quei fili cede. E allora la domanda non è solo chi ha tradito, ma cosa abbiamo perso per strada mentre ci fidavamo.

Capita di pensarci quando scorriamo le notizie e troviamo l’ennesimo caso di spionaggio. Non è materia da film. È quotidiano, terra a terra. Uffici, caffè presi al banco, scelte fatte in silenzio. Io ci vedo la normalità che si incrina all’improvviso: una stretta di mano in ufficio, un pendrive nella tasca del cappotto. Nulla di epico. Tutto molto concreto.

Perché l’Italia è un crocevia. Abbiamo basi NATO, cantieri della Difesa, snodi energetici, archivi digitali. E intorno, attori che osservano. Chi ha esperienza lo sa: le pressioni non finiscono quando si va in pensione. Anzi, è lì che possono iniziare, nel punto in cui la competenza diventa merce e la solitudine fa da accelerante.

Cosa sappiamo finora

Le indagini della Procura di Roma hanno portato allo smantellamento di una presunta rete di spionaggio al servizio della Russia. Al centro, due italiani in pensione: un ex appartenente ai servizi segreti della Difesa e un ex sottufficiale dei Carabinieri. Secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbero raccolto e ceduto informazioni riservate a un presunto funzionario russo sotto copertura. Al momento non risultano pubblici i dettagli sulla natura dei documenti, sulle somme eventualmente pagate o su eventuali complici. Sono aspetti chiave, ma non confermati: conviene attendere gli atti e ricordare la presunzione d’innocenza.

Quadro più ampio. L’Italia non è nuova a episodi del genere. Nel 2021 fece scalpore il caso di Walter Biot, ufficiale della Marina arrestato mentre consegnava materiali classificati a un diplomatico di Mosca: seguirono espulsioni di diplomatici e un allarme che ancora oggi risuona. Nel 2022, dopo l’invasione dell’Ucraina, Roma espulse un ampio contingente di funzionari russi accreditati, in linea con altri Paesi europei. È un contesto che rende plausibile l’attenzione odierna su chi, anche da pensionato, mantiene accesso o rete di contatti sensibili.

Cosa manca, per ora. Non sono stati resi noti i capi d’imputazione formali né l’elenco delle sedi toccate da perquisizioni o sequestri. Non sappiamo se i dati ceduti riguardino apparati militari, appalti o infrastrutture civili. Se emergeranno conferme, la qualificazione dei fatti dirà molto: “segreto di Stato” e “spionaggio politico o militare” sono parole pesanti nel nostro codice, ma vanno usate solo davanti a prove chiare.

Perché conta davvero

Qui non c’è solo cronaca giudiziaria. C’è un nervo scoperto: la protezione del “dopo”. Gli ex dell’apparato restano bersagli ideali di reclutamento: hanno competenza, relazioni, credibilità. Prevenire significa tre cose semplici: cura della comunità professionale anche oltre il servizio; regole chiare su ciò che resta coperto da riservatezza e per quanto; monitoraggio discreto, ma reale, dei punti di contatto a rischio.

E poi c’è la responsabilità di tutti. Le fughe non avvengono solo in stanze blindate. Spesso partono da un discorso al bar, da un file lasciato su un cloud, da un badge fotografato. La sicurezza nazionale si costruisce nei dettagli, con abitudini sobrie e memoria lunga.

Mi torna in mente una scena che non ho visto ma posso immaginare: un salotto qualunque, la tv accesa in sottofondo, il telefono girato a faccia in giù. Da una parte, il dovere passato; dall’altra, la tentazione presente. In mezzo, il prezzo della fiducia. Siamo sicuri di sapere sempre da che parte stare quando la porta si chiude e resta il silenzio?