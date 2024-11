Le sneaker più trendy per la stagione autunno inverno 2024

I modelli di sneaker più di tendenza di questa stagione autunno – inverno 2024: la passione per le scarpe sportive e la ricerca delle offerte migliori.

Nel 2024, le sneaker si riconfermano tra le calzature più alla moda, consolidando il loro status di pezzi immancabili del guardaroba, riuscendo a coniugare alla perfezione uno stile comodo e versatile con le necessità eterogenee degli acquirenti, anche i più esigenti. Per chi segue i trend, ogni stagione riserva nuove opportunità di aggiungere modelli esclusivi alla propria collezione. Non è un segreto che i cultori di scarpe sportive – i cosiddetti sneakerhead – siano sempre alla ricerca di edizioni speciali e limitate.

Al contempo, anche il risparmio vuole la sua parte ed è questa la ragione per la quale in tanti si rivolgono ai siti di e-commerce, alla ricerca del prezzo migliore. Questa tipologia di scarpe ha saputo negli ultimi anni conquistarsi un posto di rilievo anche negli outfit più eleganti. Non è più parte esclusivamente di un abbigliamento casual o sportivo, ma questa tipologia di scarpa può essere buona da calzare per ogni occasione.

Quali sono i modelli di sneaker più ricercati nell’autunno – inverno 2024

L’autunno diventa il momento ideale per rinnovare la propria collezione, complici le nuove tendenze, il consumo di quelle scarpe ormai indossate quotidianamente e appunto la ricerca di nuove offerte online che possano soddisfare le nostre esigenze. Tra i tanti marchi, New Balance si distingue anche quest’anno grazie a modelli che, già iconici, vengono arricchiti da collaborazioni prestigiose. Tra queste collaborazioni, è molto attesa quella con marchi del lusso come Loro Piana e Stone Island.

Ma i veri sneakerhead non possono fare a meno anche dei classici intramontabili e con New Balance hanno davvero l’imbarazzo della scelta: la New Balance 550, il versatile 530, l’intramontabile 574 e l’audace 9060 restano scelte di stile perfette. Chi ama uno stile più elegante, può invece scegliere il marchio Timberland, che propone un modello di sneaker per ogni evenienza: da scarpe sportive leggere, ma ad alta prestazione, a quelle più di tendenza, il marchio evergreen propone modelli realizzati per una vestibilità duratura nel tempo.

Comode, versatili e di tendenza sono le Skeckers, un marchio che sta prendendo sempre più piede anche nel nostro Paese. Modelli innovativi, con o senza lacci, da sempre queste scarpe vengono riconosciute come estremamente confortevoli e le proposte per la nuova stagione sono molto particolari e interessanti.

Un ultimo sguardo ad alcuni modelli iconici, che ci fanno fare un tuffo nel passato, con uno sguardo diretto chiaramente al futuro: due sneaker su tutte hanno saputo riprendersi il posto che gli spettava e sono le mitiche Gazelle di Adidas e le Nike Cortez. Le prime hanno avuto una nuova incredibile riscoperta grazie al rapper Bad Bunny, originario di San Juan, e ne è nato un modello che porta proprio il nome della capitale di Porto Rico; le seconde sono state riscoperte anche grazie al ritorno di tanti modelli che riflettono una tendenza “neo-vintage”. Sempre tra i modelli Adidas, sono state rilanciate le Superstar, in concomitanza con la reunion degli Oasis, che le avevano rese iconiche negli anni Novanta.

Come risparmiare e scegliere le offerte migliori sulle sneaker

Chiaramente, chi ama questo tipo di calzature cerca anche l’offerta migliore e da questo punto di vista, rappresentano un’opportunità interessante i codici sconto Zalando su Trovaprezzi. Il sito noto per la comparazione di prezzi online include una sezione dedicata ai coupon e codici sconto validi per Zalando, aiutando gli utenti a ottenere riduzioni di prezzo su una vasta gamma di articoli, incluse appunto le sneaker.

Le offerte che troviamo tra i codici sconto Zalando disponibili su Trovaprezzi riguardano una varietà di occasioni, da promozioni stagionali, come sconti per il cambio stagione, a quelle che si possono ottenere con un minimo di spesa, fino a specifiche categorie merceologiche, come abbigliamento uomo o donna, scarpe, oppure prodotti firmati di alcuni brand. Si tratta di un mondo da esplorare e che può regalare tante soddisfazioni, evitando di svuotarci il portafogli.