Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi parla di due momenti dolorosi della sua vita

Fabrizio Corona è pronto a spegnere 50 candeline: in occasione del compleanno, l’ex re dei paparazzi fa il bilancio della sua vita, svelando i due momenti più dolorosi vissuti.

A un passo dai 50 anni, Fabrizio Corona si lascia alle spalle un vissuto molto tormentato. Nato il 29 marzo 1974, sta per festeggiare l’importante compleanno, con cui entra in una fase di vita: in occasione di questo momento unico, l’ex re dei paparazzi ha fatto un bilancio su quanto ha attraversato negli ultimi decenni, piuttosto movimentati.

Dalla fine degli anni Ottanta, Corona si afferma sulla scena dello spettacolo, in seguito all’incontro con Lelle Mora, fondando la sua agenzia fotografica, che dura dal 2001 al 2008, chiudendo poi i battenti per fallimento. In quegli anni, Fabrizio conquista il titolo di re dei paparazzi, scovando scoop unici per le principali riviste di gossip. Inoltre appare in tv, prendendo parte a reality del calibro de “La Fattoria”, e incide sue canzoni.

Sempre circondato da bellissime fiamme, la vita di Corona non è solo patinata. Fabrizio ha pesanti problemi con la giustizia, macchiandosi di diversi reati, tra cui uso di banconote false, corruzione, evasione fiscale, aggressione a pubblico ufficiale e bancarotta fraudolenta. Inoltre è coinvolto nell’inchiesta “Vallettopoli”. Tutto questo porta il classe 1974 dietro le sbarre e agli arresti domiciliari. È lunga la lista dei vip che lo diffamano (scopri qui un gossip clamoroso su un noto rapper italiano).

Fabrizio Corona, i momenti più drammatici della sua vita

A pochi giorni dal suo 50esimo compleanno, Corona si è raccontato con una lunga intervista, rilasciata ai microfoni di Chi, durante la quale ha raccontato i momenti più bui della sua vita.

Oggi lontano dai problemi con la giustizia, sta vivendo una nuova fase di vita. Ma Fabrizio non ha menzionato il carcere e le battaglie legali in cui è finito più e più volte: sono le difficoltà dei suoi affetti più cari ad averlo fatto soffrire tantissimo. In primis, l’ex re dei paparazzi cita la morte del padre Vittorio, ferita ancora fortissima in lui. Famoso giornalista, si è spento per via di una lunga malattia nel 2007.

Altro dolore terribile vissuto da Corona, arriva con la malattia del figlio Carlos Maria Corona, nato dalla sua storia con Nina Moric: oggi 21 anni, fin da piccolissimo è finito al centro dei riflettori e di contenziosi giudiziari. La salute mentale del ragazzo è oggi compromessa, tanto che si sta curando in una clinica in Svizzera. Carlos sarebbe stato colpito da una psicosi acuta transitoria, patologia che porta a perdere il contatto con la realtà, finendo per avere deliri e false convinzioni.

Fabrizio Corona, come festeggerà i 50 anni

Corona sta facendo il conto alla rovescia all’arrivo del suo compleanno, avendo già organizzato la sua festa. Fabrizio spegnerà 50 candeline il prossimo 29 marzo presso un locale di Brescia, durante una cena a cui sono invitate 40 persone.

Con dress code nel segno dell’eleganza, nella lista degli invitati non mancano le ex più importanti della sua vita: Belen e Nina Moric sono state incluse nella serata (qui trovi un retroscena sulla Rodriguez). Dopo la cena sono previsti lunghi festeggiamenti a ritmo di musica, fino a tarda notte.