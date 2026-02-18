Non spendere soldi extra quando puoi farlo in casa… e personalizzato! La ricetta completa

Perché spendere soldi extra quando puoi fare prodotti in casa divertendoti? Scopri la ricetta di questo fantastico sapone, personalizzato e semplice da fare.

I motivi per darsi al fai-da-te

Negli ultimi anni il fai-da-te sta prendendo sempre più campo. Tra i motivi principali ci sono sicuramente l’innalzamento dei prezzi dei beni di consumo, ma anche una rinnovata voglia di utilizzare prodotti originali, fatti a mano e soprattutto a chilometro zero. La standardizzazione tipica dell’epoca industriale e soprattutto del nostro periodo moderno ci ha portato a desiderare oggetti sempre più personali, lontani da canoni prestabiliti, che non nuocciano all’ambiente.

Se volete provare a produrre un bagnoschiuma fatto in casa, senza spendere soldi extra ed apportando benefici al vostro corpo e all’ambiente, questa ricetta fa al caso vostro. Si tratta di un sapone semplice e veloce da fare, che vi garantirà il massimo risultato con il minimo impegno. Potete realizzarlo in numerose versioni, a seconda degli ingredienti che sceglierete.

Bagnoschiuma fatto in casa: la ricetta

il primo passo per realizzare un bagnoschiuma fai da te è raccogliere i giusti ingredienti. Vi servirà dunque un olio (possibilmente quello di mandorla, ma può andare bene anche quello di oliva, del sapone liquido neutro e un estratto. Gli estratti possono essere acquistati in farmacia o in erboristeria. La fragranza dipenderà dai vostri gusti. Suggeriamo la vaniglia per chi ama i profumi dolci e la menta per gli amanti delle fragranze fresche. Vi basterà utilizzare mezza tazza di sapone ed un cucchiaino di estratto per ogni tazza di olio.

Mescolate tutto e poi aggiungete l’ingrediente che più preferite per dare la giusta connotazione al vostro sapone. Il miele in questo caso è sicuramente l’ingrediente più indicato, sia per il suo odore delicato che per il suo effetto morbido sulla pelle.

Aggiungete dunque il miele al vostro composto ed amalgamate bene. Trasferite in un contenitore con il beccuccio e chiudete bene.

Un accortezza è quella di ricordarsi sempre di scuotere la bottiglia prima di ogni utilizzo. In questo modo gli ingredienti si rimescoleranno insieme, senza che nessuno di essi si depositi sul fondo. Il sapone può essere realizzato in varie versioni ed ha una durata di circa 6 mesi.