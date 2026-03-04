Fedez, l’indiscrezione sul presunto tradimento: svelato il nome

Fedez è finito al centro del mirino per un presunto tradimento: avrebbe intrecciato un flirt con una nota conduttrice e modella negli ultimi mesi. Scopriamo di chi si tratta.

Fino a pochissimo tempo fa sembrava impossibile pensare a Fedez e Chiara Ferragni divisi. Il rapper e l’influecer hanno formato per 8 anni una splendida coppia, creando una famiglia composta dai figli Leone e Vittoria e diventando la coppia più social d’Italia.

Sposati da 5 anni, sui loro seguitissimi account social l’imprenditrice digitale e il cantante hanno mostrato nel tempo molti attimi delle loro giornate, passate tra gli impegni lavorativi e i bambini. In tantissimi si sono appassionati alla vita dei Ferragnaz, tanto che la serie targata Prime sulla loro quotidianità è stata un successo immenso.

Ma ormai, tutto questo è solo un ricordo: dopo la vicenda del Pandoro Balocco, la Ferragni ha visto anche il suo matrimonio finire. Tra l’influencer e il rapper non ci sarebbe più margine di recupero: secondo il gossip, Federico avrebbe perfino intrecciato un flirt con un’altra.

Fedez e il tradimento con lei: chi è la nuova fiamma

È stata l’esperta di gossip Alessandra Rosica ad aver sganciato l’indiscrezione clamorosa sulla presunta fiamma di Fedez. L’investigatrice social in passato aveva già portato alla luce la frequentazione tra Alessia Marcuzzi e Stefano Di Martino, liason confermata in seguito dalla stessa Belen.

Ora è il turno di Fedez e di una bellissima conduttrice e modella. Si tratta di Paola di Benedetto, con cui Federico avrebbe avuto un flirt negli ultimi mesi: i due sono stati colleghi durante “X Factor”, dove lei era speaker mentre lui guidice, e secondo quanto diffuso da Rosica ci sarebbe stato qualcosa di speciale tra loro. A conferma di questo, emerge l’unfollow di Chiara al profilo Instagram di Benedetta, cosa che avrebbero fatto anche le sorelle Ferragni. Fino a poco tempo fa, la Ferragni seguiva la speaker e le due erano state perfino ritratte insieme complici durante una cena organizzata dal cast di “X Factor”.

Fedez è già intervenuto sul gossip, chiarendo come siano solo voci e come gli amici di Chiara hanno la “bocca troppo larga”: anche il rapper non segue più la conduttrice sui social.

Fedez e la festa per i 3 anni di Vittoria: è gelo con la Ferragni

Il 23 marzo, Vittoria Lucia Ferragni ha spento 3 candeline. Per l’occasione i genitori le hanno organizzato un mega party: malgrado si siano lasciati, sono apparsi entrambi presenti alla festa.

Tuttavia, tra di loro è stato palpabile il gelo. Poi, secondo alcuni rumors, il silenzio sarebbe stato spezzato da una fortissima litigata (segno di come il loro rapporto è ormai irrecuperabile), tanto che la madre di Fedez è dovuta intervenire per calmare il figlio. A festa finita, i due sono usciti separatamente senza salutarsi minimamente.