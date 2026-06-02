Suffragio Femminile: Un Cammino di Libertà e Discriminazioni

Una fila di donne. Scarpe polverose, vestiti della domenica, una matita copiativa stretta forte. Quel giorno la libertà non era un’idea: era una scheda. E insieme a quella scheda, il coraggio di dirsi cittadine a voce alta.

Italia, 1946: la prima volta alle urne

Nel 1945 un decreto luogotenenziale riconobbe alle italiane il diritto di voto. Nel 1946 un altro decreto aprì anche all’eleggibilità. A marzo iniziarono le amministrative. Il 2 giugno arrivò il turno del referendum istituzionale e dell’Assemblea Costituente. L’affluenza superò l’89%. Fu un’onda lunga: madri, operaie, contadine, maestre. File ai seggi che sembravano abbracci. Molte ricordarono quella giornata per tutta la vita. Anche Nilde Iotti ne parlò come di un varco spalancato: una democrazia finalmente viva.

I numeri danno la misura. All’Assemblea entrarono 21 donne, le Madri Costituenti. Portarono in aula parole nuove: lavoro, maternità, dignità. E misero in Costituzione un principio netto: pari diritti, pari doveri. Sembrava l’inizio di una storia lineare. Non lo era.

Io penso spesso a quelle schede come a un ponte. Ti ci metti sopra e vedi due rive: da una parte il traguardo, dall’altra le ombre.

Le escluse: quando il voto non era davvero universale

Il punto è questo: il suffragio femminile fu enorme, ma non fu davvero “universale”. La legge eliminò il filtro del censo e dell’istruzione, ma restarono paletti. Alcune categorie perdevano i diritti politici per condanne, interdizioni, internamenti. Valsero per uomini e donne. Fin qui, poco sorprendente.

Poi ci furono gli strappi più dolorosi. In varie aree di confine, allora sotto amministrazione militare, come Trieste e parte della Venezia Giulia, molte cittadine non poterono votare nel 1946. La storia geopolitica entrò nel seggio e chiuse la porta.

C’è di più. Documenti amministrativi dell’epoca mostrano che in diversi comuni le autorità esclusero dalle liste le cosiddette “prostitute schedate” e donne ritenute “di cattiva condotta”. Non esiste un dato nazionale univoco su quanti casi ci furono, e le pratiche variarono sul territorio. Ma il segno resta chiaro: il pregiudizio morale agì come un cuneo nella nuova cittadinanza. Le “case di tolleranza” esisteranno fino alla Legge Merlin del 1958. In mezzo, per molte, la scheda restò un miraggio.

Anche lo sfollamento pesò. Nel 1946 il Paese contava ancora macerie, registri anagrafici incompleti, famiglie in movimento. In certe zone chi non risultava stabile o non aveva documenti aggiornati trovò ostacoli. Vale per tutti, ma per le donne — spesso senza titolarità della casa o con cognomi “mobili” dopo matrimoni e ricongiungimenti — la burocrazia fu più spessa.

Eppure quel giorno cambiò i gesti quotidiani. Una maestra di provincia entrò in un consiglio comunale e aprì il primo nido. Una sindacalista fermò un licenziamento collettivo con un intervento deciso. Una contadina prese la parola in assemblea e chiese l’acqua per l’irrigazione. Storie piccole che fanno trama.

Questo è il paradosso che ci riguarda: l’Italia conquistò il voto alle donne, ma lasciò crepe dove passavano discriminazioni antiche. La politica, però, entrò nelle case e nelle tasche. S’infilò tra le dita, come quella matita viola. Oggi, quando sentiamo il peso leggero di una scheda, cosa vediamo oltre il cartoncino? Forse una domanda: chi resta ancora ai margini quando diciamo “tutti”?