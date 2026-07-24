Tragedia alla Scuola Gdf: Giovane Allieva di 22 Anni Muore Precipitando dalla Finestra della sua Stanza

Una notte di silenzio sulla collina di Coppito. Luci basse nei corridoi, passi veloci, parole sussurrate. Poi lo strappo che nessuno vorrebbe mai sentire: una giovane cade, e con lei si spezza l’aria di un luogo pensato per crescere, non per perdersi.

Alla periferia de L’Aquila, la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza è un pezzo di città a sé. Un campus ordinato, orari rigidi, giovani che sognano una divisa, una professione chiara, un posto nella comunità. In queste ore, però, tra quelle stanze il passo rallenta. Le voci restano basse. C’è qualcosa che pesa, e nessuno finge che sia normale.

Parliamo di una allieva di 22 anni. Secondo le prime informazioni, è precipitata dalla finestra della sua camera all’interno della scuola. I soccorsi sono arrivati in fretta. Per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. La dinamica non è stata ancora chiarita. Non ci sono versioni ufficiali che spieghino se si sia trattato di un gesto volontario, di un incidente o di altro. E questo è un punto che merita rispetto: finché non parlano gli atti, ogni parola in più è un rischio.

Le procedure sono quelle previste. Gli inquirenti hanno delimitato l’area, acquisito gli accessi, avviato gli ascolti. È verosimile che la Procura dell’Aquila disponga un’autopsia e raccolga i filmati delle telecamere interne, come accade in casi simili. L’istituto, intanto, offre supporto al personale e ai compagni di corso. La famiglia è stata informata; su questo non c’è spazio per dettagli, se non per la scelta doverosa del silenzio.

Cosa sappiamo finora

L’evento è avvenuto nella struttura di Coppito che ospita la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della GdF. La giovane è caduta da una finestra della sua stanza. Non c’è, al momento, una ricostruzione ufficiale della dinamica. Sono in corso indagini e accertamenti medico-legali.

In un contesto come questo, contano i fatti. Ma contano anche le cornici. Le scuole militari e a ordinamento speciale hanno protocolli di sicurezza su infissi, accessi e turni di vigilanza. Inchieste analoghe, negli ultimi anni, hanno guardato a tre cose: lo stato delle strutture, la qualità dei controlli interni, l’efficacia del supporto psicologico. Qui non sappiamo ancora a quale di questi piani guarderanno i magistrati. Sappiamo però che lo faranno, perché è prassi e perché tutti ne hanno bisogno.

Domande e responsabilità

La domanda più semplice è anche la più dura: poteva essere evitato? Finché i rilievi non parlano, la risposta resta sospesa. Qualcuno chiederà nuove misure: finestre con limitatori d’apertura, pattugliamenti più fitti, sportelli d’ascolto più visibili. A volte la differenza la fa un dettaglio banale: una luce nel corridoio, una porta lasciata socchiusa, un compagno che bussa nel momento giusto. Non è retorica: è esperienza quotidiana di chi vive in caserma.

Fuori dai cancelli, la città guarda e ricorda. Ricorda che dentro quelle mura ci sono ragazzi e ragazze come tutti, con meriti, fragilità, giorni buoni e giorni storti. L’uniforme non rende invincibili. Chiede anzi una mano in più. Una rete che tenga, anche quando lo sguardo si perde un attimo oltre il davanzale.

Oggi, a Coppito, resta una stanza vuota. Un letto rifatto, una tazza sul comodino, un’agenda con appunti a metà. Le indagini diranno cosa è successo. A noi, intanto, tocca una scelta semplice: pretendere chiarezza e responsabilità, senza rinunciare all’umanità. Perché, alla fine, la domanda vera è un’altra: chi si prenderà cura del silenzio che resta?